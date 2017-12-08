Дніпропетровщина

Вперше в Україні розпочато виробництво чорного часнику

Українське господарство «МР Гарлик» вперше в Україні розпочало виробництво чорного ферментованого часнику. Для вирощування культури компанія використовує винятково вітчизняну сировину. Потужність виробництва становить понад 200 кг на місяць, пише «Агро-Центр».

Чорний часник виготовляється відповідно до класичної азіатської технології — методом природної ферментації в умовах високих температур і певної вологості, без додавання будь-яких барвників і хімічних речовин. За рахунок цукру і амінокислот, що виділяються за цей період, часник набуває чорного кольору.

«Нині «МР Гарлик» постачає чорний часник ресторанам і під замовлення. У майбутньому планує вийти на торговельні мережі, а також експортувати свою продукцію», — повідомили в компанії.

Чорний ферментований часник має пряно-солодкий аромат. Він гіпоалергенний, позитивно впливає на травну, кровоносну, серцево-судинну систему і на весь організм в цілому. Після ферментації у часнику значно зростає вміст антиоксидантів і фруктози.

Нікопольський дзвінок

Правоохоронні органи Дніпропетровської області ведуть розслідування у справі про вибухи в Нікопольському міськрайонному суді, в результаті яких загинули двоє людей і ще дев'ять - отримали поранення. Трагедія трапилася в четвер посеред дня, коли судді оголосили рішення про чергове перенесення судового засідання через неявку одного з адвокатів. Щойно судді покинули зал, один із присутніх дістав дві гранати - одну з них він кинув у підсудних, друга, швидше за все, вибухнула у нього в руках. В результаті чоловік загинув - його просто розірвало на частини, ще один загиблий, з числа підсудних, помер у лікарні на операційному столі. За словами лікарів, важкі поранення, отримані ним у живіт, виявилися несумісними з життям. Двоє інших, його подільники, після вибухів пербувають у важкому стані, але надія на те, що вони виживуть, усе ж є. Крім цього, до міської лікарні з осколковими пораненнями різної тяжкості було доставлено решту учасників процесу. Серед них - працівники суду, співробітник прокуратури і двоє службовців поліції. Останні розповідають, що встигли помітити, як один з присутніх дістав гранати, але запобігти вибухам уже не змогли - надто мало було часу.

Людиною з гранатами виявився 51-річний Руслан Тапаєв, чеченець за національністю, який проживав в Україні. Відомо, що він працював зоотехніком. Його земляки кажуть, що Тапаєв був інвалідом і батьком великого сімейства. Вбивство одного з його синів якраз і розглядалося на судовому процесі. Як виявилося, трагедія в Нікопольському суді стала відлунням іншого резонансного злочину, що стався 2 лютого 2016 року, коли на вулиці Казанцева в Нікополі було розстріляно автомобіль, і двоє людей, що перебували в ньому, загинули. Одним із загиблих був 30-річний Рівзан Тапаєв. Тоді нікопольські ЗМІ висловлювали версії, що це нібито кримінальні розборки. Так чи інакше, в серпні 2016 року справу про лютневе вбивство було передано до суду. Однак вироку дотепер так і не було винесено. У четвер мало відбутися 21-е (!) судове засідання, яке перенесли вчергове. Відразу після того, як прозвучало рішення, присутній у залі Руслан Тапаєв метнув гранату в підсудних. Серед них був кримінальний авторитет, відомий у Нікополі як Мопа, якого пов'язують із наркобізнесом. У поліції підтверджують, що між ним і Рівзаном Тапаєвим був конфлікт.

Ще один, вартий уваги, момент, який відзначають у Нікополі. У грудні минулого року другий син Руслана Тапаєва - Султан здійснив наїзд на пішохідному переході в районі автовокзалу на двох жінок. Обидві вони загинули. За цей злочин Тапаєва-молодшого було затримано, і він також знаходиться під судом. У зв'язку з цим у місцевих ЗМІ висловлюються припущення, що, кидаючи гранату в підсудних, батько намагався уберегти сина від можливої розправи з боку Мопи вже за гратами. Про цю ворожнечу чотири рази судимого авторитета з Тапаєвими нібито відомо давно.

У поліції обставини кримінальної історії коментують дуже стримано, посилаючись на таємницю слідства і нерозголошення персональних даних. Відомо, що поліцейські вже провели обшук за місцем проживання Руслана Тапаєва, а також встановили автомобіль, на якому він приїхав до будівлі суду. У короткому повідомленні нічого не сказано про те, звідки Тапаєв-старший міг узяти бойові гранати.

Начальник кримінальної поліції області Олег Грозь на прес-конференції в Нікополі зазначив, що залишається все ж питання: як сталося так, що на засідання суду один з учасників процесу зумів пройти з гранатами. Мотиви Тапаєва-старшого залишаються також загадкою, хоча багато хто в Нікополі висловлює думку, що «у нього просто не витримали нерви». «Уявіть себе на його місці. Суд почався в серпні 2016 року, а зараз уже грудень 2017-го. Напевно, це була помста, реакція на те, як просувалася справа щодо вбивства його сина», - говорить поліцейський. Один з адвокатів, добре знайомий з роботою вітчизняної Феміди, зазначив, що зволікання в судовому процесі не така вже й рідкість. Їх можна спостерігати в будь-якому українському суді. Це може бути не тільки пов'язано з роботою або «зацікавленістю» самих суддів, а й з особливостями судової системи, коли захист може зловживати своїми правами. «Це може свідчити про те, що наша судова система, м'яко кажучи, ще далека від досконалості і гостро потребує серйозного реформування», - зазначає адвокат.

Вирок може стати прецедентом

Справа розглядається в Долгінцевському районному суді за ч.1 ст. 338 ККУ — наруга над державними символами. На лаві підсудних мешканець Кривого Рогу, який раніше мав проблеми з законом. Резонансна історія привернула велику увагу ЗМІ та громадських активістів. Проте сам судовий процес розпочався лише з третьої спроби, оскільки обвинувачений лише зараз з’явився в залі засідання. Представників громадськості особливо обурив той факт, що обвинувачений не поспішав добровільно з’явитися до суду. У зв’язку з цим вони звернулися до поліції, де пообіцяли привести підсудного на судове засідання. Обіцянку виконали, і суддя змогла розпочати розгляд справи. Прокурор під час засідання клопотала про те, аби правоохоронні органи підготували характеристику на обвинуваченого. Сам він після судового засідання заявив активістам і журналістам, що щиросердно розкаюється у своєму вчинку, і вибачився перед народом України. Чоловік зазначив, що він готовий спокутувати свою ганьбу кров’ю і, якщо буде потрібно, піти служити в зону АТО. Обвинувачений розповів, що в молодості він мав судимість за кількома статтями, серед яких — розбій. Наруга над державним прапором України відбулася 9 вересня цього року на вулиці В’ячеслава Чорновола. Двоє громадян напідпитку зірвали державний прапор України і поглумилися над ним. Затримали цих зловмисників місцеві мешканці. Саме вони не дали їм сховатися до приїзду правоохоронців.

Слід зазначити, що такі інциденти і раніше траплялися в Кривому Розі. Так, ще минулої зими невідомі двічі підпалювали прапори біля стіни пам’яті загиблим бійцям АТО у 95-му кварталі. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство» (за частиною 1 статті 296 КК України). Представники громадськості розповідають, що невідомі також обливали фарбою патріотичні стели, руйнували меморіал у Терновському районі міста, оскверняли могили бійців АТО, загиблих на Донбасі. Ці випадки було зафіксовано поліцією, але винних поки що не названо. Судовий вирок на нинішньому процесі може стати прецедентом.

Гіркі «жнива» сьогодення

Нині достеменно відома статистика з січня по вересень: за цей час на померло понад 38 тисяч 270 осіб, а народилося близько 21 тисячі. Таким чином природне скорочення чисельності населення в області цього року вже сягнуло майже 17 з половиною тисяч чоловік. Такого катастрофічного співвідношення тих, хто пішов за вічну межу і хто прийшов у цей світ, у регіоні починаючи з другої половини минулого століття за кілька останніх десятиліть зафіксовано не було! Більше того, це найбільший такий показник у масштабах усієї України. А у такому місті, як Кривий Ріг, приміром, цього року померло практично вдвічі більше, ніж народилося. Як і в густозаселеній, до речі, Донецькій області, де, нагадаємо, йде війна. А найбільше вражає те, що співвідношення померлих і новонароджених, якого «досягла» нині донедавна благополучна Дніпропетровщина, за темпами росту фактично наблизилося до того, яке тут спостерігалося у Голодомор 1932-1933 років. Хочете — вірте, хочете — ні, але так стверджують науковці.

Оприлюднена статистика дала змогу місцевим соціологам спрогнозувати відповідні цифри на кінець нинішнього року. Область, на їхні переконання, недорахується 57 з половиною тисяч краян. І це тоді, коли народиться тут трохи більш як 26 тисяч діточок. І подібна ситуація по всій Україні. За даними дніпропетровських експертів, на Харківщині, наприклад, різниця між умерлими і народженими цього року сягне не менш як 21 тисячі осіб, у Запорізькій області — 15,5 тисячі, Полтавській — 13,5... Залишається докинути, що ці гіркі «жнива» здійснили фактично стрибок у обертах своєї молотьби саме цього року. Прискорення, якого просто уже не можна не помічати. Постає запитання: що ж буде далі? Відразу і наступні: хто у цьому винен і чи відповідатимуть вони за це перед судом земним? Що перед Божим — поза сумнівом.