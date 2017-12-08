Вінниччина

Папери, які розкривають здобутки і вказують на помилки

У залі-читальні Державного архіву Вінницької області відкрилася документальна виставка «Поділля в добу Української революції 1917 — 1920 років». У експозиції представлені документи, на яких добре збереглися автентичні підписи Павла Скоропадського, Володимира Винниченка, Симона Петлюри, Володимира Чехівського. Відвідувачі мають можливість переглянути тогочасні місцеві газети — «Шлях», «Вісник УНР», «Поділля». А краєзнавці-дослідники ознайомитися з особистими справами, автобіографіями, звітами окремих творців української державності, які є вихідцями з Поділля і тривалий час жили та працювали у Вінниці. Це зокрема Саліковський, Лотоцький, Мачушенко, Лебідь-Юрчик, Щириця, Маркович та інші. «Директорія перебувала у Вінниці тричі: перший раз у грудні 1918 року, вдруге — з 2 лютого по 6 березня 1919 року, і останній період — з 7 травня і до початку червня 1920 року. Тому в експозиції представлені цінні документи, які пов’язані з правлінням УНР у Вінниці. Та особливе зацікавлення викликають особисті справи вінничан, які були при високих посадах. Наприклад Юхима Щириці, який при уряді Директорії керував освітою. Він сам родом із Черкащини, але викладав у Вінницькому учительському інституті, але в часи революції висунувся на таку посаду. До речі, під наказом про його призначення стоїть підпис голови тогочасної Директорії Володимира Винниченка, який на той момент перебував у Вінниці. Після революції Щирицю арештувало місцеве ЧК, а розстріляли в Києві. На жаль, така доля чекала більшість вінницьких інтелігентів, які вірили в незалежність України», — розповідає головний спеціаліст відділу інформації Державного архіву Вінницької області, кандидат історичних наук Костянтин Завальнюк.

Костянтин Завальнюк додає, що матеріали виставки беззаперечно доводять, що український народ — це народ з багатолітніми традиціями державницького життя. Газети, документи, книги показують, як українці виборювали свою незалежність, розкривають здобутки і вказують на помилки.

На честь Леонтовича

З 11 по 13 грудня з нагоди 140-річчя від дня народження видатного композитора Миколи Леонтовича у Вінницькому обласному музично-драматичному театрі відбудеться Перший фестиваль хорового мистецтва. Творчість Леонтовича представлятимуть учнівські, студентські, аматорські та професійні хорові колективи з різних міст України. Той, який виступить найкраще, отримає премію імені Миколи Леонтовича в галузі культури і мистецтв. А це 20 тисяч гривень.

«На сьогодні ми отримали заявки на участь у фестивалі від колективів Вінницької та сусідніх областей, також чекаємо хорові капели з Одеси та Харкова. Лауреатами премії можуть стати як хорові колективи, так і окремі композитори. Раді будемо бачити на фестивалі українськихтворців музики, які прославляють творчість Леонтовича, зокрема Лесю Дичко, Мирослава Скорика та інших, — коментує директор департаменту культури Вінницької ОДА Станіслав Городинський. — Фестиваль плануємо проводити один раз на п’ять років з нагоди пам’ятної дати в житті Леонтовича. Цього року в ньому візьмуть участь діти з музичних та загальноосвітніх шкіл, які пройшли відбірні тури. Відбирали найкращих і серед аматорських колективів. Словом, Вінниччина співатиме Леонтовича від малого і до великого».

У рамках проведення фестивалю хорового мистецтва імені Миколи Леонтовича у Вінниці відбудуться творчі зустрічі, обговорення, виставки та презентації. 13 грудня на малій батьківщині композитора у селі Марківці Теплицького району відкриють «Діброву Леонтовича» та встановлять кам’яні скульптури, які виконали на його честь. Також на базі тамтешнього сільського музею відбудеться науково-практична конференція, на якій представлять документи із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені Вернадського, державних архівів Вінницької та Хмельницької областей та приватних колекцій, пов’язані з ім’ям Миколи Леонтовича та його родини. Вхід на всі події, які відбудуться у рамках фестивалю, вільний.

Знову невдоволені

Нещодавно у Вінниці з’явився перший в Україні пам’ятник Симону Петлюрі. Подія стала резонансною. В основному через те, що вшануванням пам’яті українського державного діяча, голови Директорії УНР обурилися єврейські організації.

Їхні представники звернулися до вінницької влади з листом, в якому вказали на неприпустимість встановлення монумента людині, за державного керівництва якої, на переконання підписантів звернення, сталися найкривавіші погроми в історії єврейської общини. До того ж, мовляв, пам’ятник зведений в центрі колишнього єврейського кварталу міста, так званого Вінницького Єрусалима.

Влада в особі заступника міського голови Сергія Тимощука не забарилася з відповіддю. Пан Тимощук у підписаному ним листі зазначив, що встановлення пам’ятника очільникові Директорії УНР Симону Петлюрі не порушує нічиїх прав. Бо «за інформацією Центру історії Вінниці, твердження, що 40% всіх задокументованих єврейських погромів здійснили окремі частини війська Директорії, не відповідає дійсності».

Більше того, «серед регулярних частин Дієвої Армії УНР прояви антисемітизму були вкрай рідкісним явищем і нещадно карались командуванням». Стосовно ж найбільшого єврейського погрому, начебто вчиненого військами УНР 30 серпня 1919 року, то «на той момент місто перебувало під контролем і захистом підрозділів Галицької армії, серед яких був Пробойовий курінь (неофіційна назва — «Єврейський пробойовий курінь») на чолі з командиром підрозділу Соломоном Ляйнбергом».

За словами вінницького очільника, не відповідає дійсності й те, що пам’ятник розташували у єврейському кварталі. Відтак переносити Петлюру в інше місце влада міста не вважає доцільним.

Можна спрогнозувати, як відреагують на цю відповідь єврейські організації. Можливо, не обійдеться й без судового позову з їхнього боку.

Нагадаємо, що влітку цього року подібний скандал спалахнув і навколо перейменування столичного проспекту Ватутіна на проспект Шухевича. Наша газета надрукувала статтю з цього приводу, у якій, зокрема, наголошувалося на тому, що деяким українським діячам, можливо, варто повчитись у євреїв, як треба ставитися до своїх героїв. Наприклад, ізраїльтянин Менахем Бегін очолював свого часу підпільну організацію, яка заплямувала себе участю у масових вбивствах мирних жителів палестинського села. Але це не завадило йому стати сьомим прем’єр-міністром Ізраїлю та ще й лауреатом Нобелівської премії миру в 1978 році.

У контексті пристрастей стосовно пам’ятника Симону Петлюрі варто згадати й полеміку навколо побудови Меморіального центру голокосту «Бабин Яр» у Києві в місці, де багато років відбуваються заходи на пошанування пам’яті жертв фашизму всіх національностей. Рішення про це, за словами депутата ізраїльського кнесету Натана Щаранського, було затверджене головним рабином Ізраїлю. А згоди українців наче й не потрібно.

І ось новий конфлікт — у Вінниці. Чомусь знову, кому і де нам встановлювати пам’ятники, вказують ті, хто не має на це морального права, бо представляють країну, що категорично відмовляється визнати геноцидом голодомор 1932-1933 років. Але вони вперто прагнуть писати свою історію України...

Дійшли межі

Останнім часом Вінниччина нагадує щільно закритий вируючий котел, який от-от може вибухнути. В області почалася справжня війна за землю, в якій на одному боці — народ, а на іншому — влада, яка прислужується (інакше й не скажеш!) не простим людям, а скоробагатькам. Один за одним спалахують земельні конфлікти.

Так, нещодавно під Вінницьку обласну державну адміністрацію прийшли ветерани АТО, які розгорнули велике гасло: «Нам і воювати, і землі в судах добиватися?!». Учасники бойових дій привезли з собою кілька пакетів із чорноземом та розклали їх перед входом до облдержадміністрації. Також учасники акції тримали плакати: «Обіцяну землю — захисникам, а не олігархам», «Земля атовця не тільки в окопі та на кладовищі»...

До пікетувальників вийшли заступник голови Вінницької ОДА Олександр Крученюк та керівник Держгеокадастру у Вінницькій області Юрій Козак. Чиновники вислухали скарги колишніх бійців та пообіцяли розв’язати їхні проблеми. Та чи повірили учасники АТО владі?

— Коли приходиш у міську раду, кажуть, що вільних ділянок немає. І тут же голосують за виділення землі якомусь підприємцю. Де справедливість? — обурюється учасник бойових дій із міста Гнівань. Його підтримали інші атовці, які нарікали, що їм постійно відмовляють у наданні землі. Або ж відводять такі ділянки, на яких щось побудувати чи виростити — нереальна справа.

— На акцію прийшли не лише атовці, а й члени їхній родин, які подали документи до Держгеокадастру на отримання землі, — розповідає вдова бійця Надія Сивоха. — З червня, відколи вийшла урядова постанова №413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними», землю не надають нікому — процес зупинився. Ми хочемо роз’яснення, чому таке відбувається. Особисто я місяць тому зустрічалася з головою Держгеокадастру області, але чіткої відповіді на свої запитання так і не одержала. Ми вимагаємо від ОДА, щоб нас нарешті почули!»

Люди дійшли межі, коли терпець ось-ось урветься. «Нам що, зброю в руки брати, щоб добитися справедливості?» — лунали гнівні голоси.

Напружена ситуація і в селах Писарівка та Щітки, що неподалік Вінниці. Місцеві жителі обурені передаванням земельних ресурсів громади невідомим особам, які жодного стосунку до їхніх населених пунктів не мають.

Селяни розповідають, що надіслали звернення у райраду, в райдержадміністрацію, обласну раду, облдержадміністрацію, в обласну прокуратуру, всі владні кабінети. У ньому зазначалося: «Відповідно до кадастрової карти 15 гектарів землі колишнього саду вже віддані у приватну власність. Це остання земля, котра могла б бути віддана нашим молодим сім’ям, учасникам АТО чи іншим мешканцям села під будівництво або ведення особистого селянського господарства».

Сільський голова Писарівської громади Дмитро Науменко розповів, що коли узгоджували приватизацію земель резервного фонду, мешканців села й сільську раду ніхто про це не повідомив.

— Інтереси громади, а це близько 4000 людей, ніхто до уваги не взяв. Атовцям не можуть пороздавати по 20-30 соток, а чужим людям, яких ми в очі не бачили, роздають по два гектари «золотої» землі поблизу обласного центру. Забрали у нас 15 гектарів, то як тепер селам розвиватися? — висловлює подив і обурення сільський голова.

— Ми були в райдержадміністрації, — додає депутат сільської ради Петро Орел. — Там нам показали документи, які начебто доводять, що земельні ділянки приватизовані відповідно до законодавства. А те, що в нас люди є основним джерелом влади, чиновники й чути не хочуть. У селян нема вже ні пасовища, ні додаткового клаптика городу. Скоро людей доведуть до відчаю, їм втрачати буде нічого...

Та, вочевидь, влада і в гадці не має шукати компромісне із громадою рішення. Невже народу, аби його почули, треба вдаватися до крайніх методів упливу на чиновництво?

Центр історії Вінниці оцифрував архівні справи колишніх солдатів Галицької армії та Дієвої армії УНР

Ще донедавна особисті справи «підданих Австрійської імперії з Галіції», які на момент 1921—1922 років проживали у Вінниці, були недоступними для широкого кола відвідувачів Державного архіву Вінницької області. А все через те, що у післявоєнні часи документи пересипали дустом — токсичним інсектицидом, який вважається небезпечним для здоров’я. Кілька місяців тому, озброївшись необхідним інвентарем, співробітники Центру історії Вінниці у співпраці з архівістами Державного архіву Вінницької області вирішили відкрити фонд і перевести всі матеріали в електронний формат. А це 165 (!) персональних справ із фотографіями та документами.

«Ідея оцифрувати справи колишніх солдатів та офіцерів — «підданих Австрійської імперії з Галіції» — виникла давно, адже ці справи мають високу історичну цінність і цікаві не лише історикам нашого регіону, а й усієї України. Єдина перешкода, яка нас стримувала, — це токсичність документів. Порадившись зі спеціалістами, ми знайшли вихід, і після кількох місяців роботи увесь фонд було оцифровано, — розповідає директор Центру історії Вінниці Олександр Федоришен. — 165 особистих справ тепер абсолютно доступні для широкого кола відвідувачів. Особливу увагу привертають світлини — це своєрідне джерело для людей, які займаються історією уніформи, вивчають нагороди, одяг і зачіски тих часів. Не менш важливі ці документи і для дослідників репресій, адже більшість із цих солдатів були репресовані у 30-ті роки минулого століття. Кожне фото, справа чи документ — це історія конкретної людини, яка вірила в Україну і її майбутнє. І було надзвичайно приємно, коли ми опублікували ці безіменні світлини на сторінці Центру в Facebook і буквально одразу побачили реакцію у коментарях та відгуках, зокрема від дослідників та реконструкторів».

Знайдені матеріали, як обіцяє Олександр, використають для формування експозиції майбутнього музею Тимчасової столиці. А поки кожен охочий може ознайомитися з оцифрованими документами у читальному залі Державного архіву Вінницької області. Наразі вони у вільному доступі.