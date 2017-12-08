Севастополь

Севастопольський активіст: «Голодуватиму, поки влада не навчиться говорити з нами»

29 листопада активіст Володимир Новиков оголосив голодування на площі Захарова в анексованому Севастополі на знак протесту проти «свавілля» місцевої влади.

У Севастополі жителі міста вже не раз збиралися на мітинги й поодинокі акції проти «свавілля російських чиновників і суддів», які, за словами активістів, порушують права громадян на приватну власність.

Російська влада Севастополя подала сотні позовів про позбавлення права власності власників земельних ділянок. На думку російських чиновників, українська влада до анексії Криму «незаконно» надавала людям землю.

Активіст Володимир Новиков, який оголосив у Севастополі голодування, не має наміру припиняти голодування доти, поки підконтрольна Кремлю влада міста не почне «нормальний діалог із громадянами». Про це розповів сам Новиков.

«Поки уряд Севастополя не почне нормальний діалог зі своїми громадянами, голодуватиму. Під новий рік Овсянников (підконтрольний Кремлю голова Севастополя Дмитро Овсянников – ред.) вирішив демонтувати торгові об'єкти і позбавити роботи. Він взагалі не думає про людей. Вчора мені замість діалогу прислали психолога, щоб з'ясувати, чи схильний я до суїциду. З'ясувалося, що я психічно нормальний. Тепер, думаю, їм потрібно провести експертизу», – сказав Новиков.

За його словами, сьогодні на площу привезуть ще намет, і буде організований збір підписів проти дій російської влади.

Російська влада Севастополя поки ніяк не коментує голодування і вимоги активіста.

Жителі Севастополя скаржаться на проблеми з опаленням

У Севастополі місцеві жителі скаржаться на «гарячу лінію» підконтрольного Кремлю уряду міста на проблеми з теплопостачанням. Близько третини від загальної кількості скарг (27%) пов'язані з відсутністю тепла в квартирах севастопольців, повідомив на апаратній нараді в уряді 4 грудня начальник управління забезпечення заходів цивільного захисту Олександр Веселков.

За його словами, ще 16% городян не задоволені постачанням води і 9% – перебоями зі світлом.

Як повідомляє севастопольський інформаційний сайт «Форпост», Веселков стверджує, що таке число скарг може бути пов'язане з аваріями на комунально-енергетичних мережах.

«Станом на ранок 4 грудня в будинках №6А на вулиці Пирогова та №5 на вулиці Дибенка припинена подача тепла через ремонт внутрішньобудинкових систем. у середу 29 листопада у зв'язку із заміною труби на теплотрасі центрального теплового пункту №30 від теплопостачання були відключені 18 багатоквартирних житлових будинків на вулиці Фадєєва та на проспекті Жовтневої Революції», – йдеться в повідомленні.

З початку опалювального сезону в Севастополі на «гарячу лінію» надійшло 6810 звернень громадян, майже половина скарг пов'язана з незадовільним опаленням у багатоквартирних будинках. Минулого тижня в диспетчерську службу Севастополя звернулися зі скаргами 1710 городян.

У Севастополі опалювальний сезон почався з 16 жовтня. Раніше севастопольці скаржилися на холод у неопалюваних квартирах. За їхніми словами, заморозки прийшли ще наприкінці вересня, і стовпчик термометра опускався значно нижче за відмітку 15 градусів.