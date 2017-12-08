Льодовиковий період: кияни милуватимуться квітами, замерзлими у глибах льоду

Із 15 грудня до 30 січня на Співочому полі у рамках фестивалю «Льодовиковий період» відбудеться експозиція квіткових композицій, заморожених у глибах льоду. Про це повідомили в КМДА.

За даними Київзеленбуду, квіти заморожують у воді в спеціальних морозильних камерах, тому вони залишаються неушкоджені. Усього на виставці представлять 20 крижаних скульптур. Формат експозиції — 20 напівзакритих шатрів 3х3 м, під кожним із яких буде розташований унікальний експонат.

Також на Співочому полі чекатимуть снігові гірки для катання на повітряних подушках (snowtubing), зона дитячих атракціонів, виставка масштабних снігових фігур, фуд-корти, 5 зон із теплими наметами. А ще — новорічна ялинка, фотозони, зимові ярмарки, крамнички з солодощами, медом, вовняними виробами, цікавими подарунками, сувенірно-тематичною продукцією та багато іншого.

Вказано, що експозицію встановлять за морозної погоди. Тобто якщо на час відкриття у Києві буде плюсова температура повітря, локацію відкриють пізніше.

Компроміс на... один поверх

Новина про меморандум між мером Києва Віталієм Кличком і забудовником Сінного ринку ще не була офіційно опублікована на сайті міської влади, а про неї вже знали активісти. Голова громадської організації «Барви життя» Лідія Гончаренко розповіла про це автору по телефону, з подивом та обуренням водночас. На думку пані Лідії, це перемога однієї з команд, зацікавлених у будівництві житлового комплексу «Ярославів град». Зокрема, йдеться про команду Віталія Кличка та Володимира Гройсмана — активісти вважають, що чиновники грають заодно. Їхні противники, які програли бій, — це команда Віталія Яреми та пропрезидентських депутатів.

Офіційна назва документа, підписаного між мером та генеральним директором ТОВ «Емпоріум Пропертіз» Олександром Перехрестом, — «Меморандумом про зняття соціальної напруги навколо будівництва комплексу будинків на вул. Бульварно-Кудрявській, 15А, в Шевченківському районі Києва». Він передбачає скорочення поверховості в одному будинку на три поверхи (?) і ще у двох — на один поверх! Таким чином, у комплексі не буде споруд, вищих за 19 поверхів. «Нарешті досягнуто компромісу, на якому наполягала громадськість, активісти й місцева влада», — наголосив після підписання документа мер Києва.

Виконання цих домовленостей, як зазначено в меморандумі, контролюватимуть представники громадськості. Проте громада не просила про скорочення поверховості, йшлося про неприпустимість будівництва «Ярославого граду» на місці Сінного ринку. Нагадаємо, тут має з’явитися 14 будинків заввишки від шести до 25 поверхів.

«Є результати проведених нами громадських слухань 2015 року, де місцеві мешканці виступили категорично проти протиправного будівництва будь-яких багатоповерхівок на території Сінного ринку, — пояснювала у «Фейсбуці» абсурдність меморандуму громадська діячка, депутатка Київради VІІ скликання Олена Терещенко (Єскіна). — Про який компроміс щодо зведення багатоповерхових монстрів, «не вищих ніж 19 (!!!) поверхів», може йтися, якщо в центральній частині міста будувати будівлі більше, ніж у дев’ять поверхів, не дозволяє чинний генплан (і це зазначено в історико-містобудівному обґрунтуванні), якщо цільове й функціональне призначення землі належним чином змінено не було, якщо у забудовника взагалі немає землі, і він фактично будує споруди з ознаками самобудів? Я вже не кажу про повний транспортний та інфраструктурний колапс, а також інші «сюрпризи» киянам».

Активісти планують провести біля Київської міської державної адміністрації акцію проти підписання меморандуму із забудовником Сінного ринку. Наступний крок — акція біля Національного антикорупційного бюро України.