Конституція Пилипа Орлика багато чого навчила шведів

Тамтешня влада і опозиція розуміють проблеми та виклики, з якими доводиться стикатися нашій країні

Офіційний візит глави нашої держави до Швеції вкотре довів, що позиція цієї країни відзначається поміркованістю, адекватністю і реальним сприйняттям геополітичного порядку денного. Всі зустрічі Петра Порошенка на шведській землі засвідчували позитивне ставлення до України, готовність допомогти у розв’язанні наших проблем, поки вони не стали загальноєвропейськими.

Найголовніші з них — протистояння російській агресії на сході, деокупація Криму, імплементація мінських угод, необхідність продовження санкцій проти Російської Федерації. Вони й стали центральною темою розмови Президента з головою шведського парламенту Урбаном Аліном.

Саме Спікер Риксдагу наголосив на важливості продовження санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Це, на думку Петра Порошенка, стало свідченням справжнього партнерства й потужної підтримки України. За це він також подякував делегаціям Риксдагу в Парламентських асамблеях ОБСЄ та Ради Європи.

Увагу лідера шведського парламенту Петро Порошенко привернув і до брутального порушення прав людини на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. А загалом Президент закликав і надалі розвивати двосторонній парламентський діалог, насамперед у межах діяльності депутатських груп Верховної Ради та Риксдагу з міжпарламентських зв’язків.

АРХІВ ДОПОМАГАЄ ОСЯГНУТИ СЬОГОДЕННЯ

Побував Петро Порошенко і в Державному архіві Королівства. Там він оглянув латинський варіант Конституції Пилипа Орлика, що зберігається у цій установі — документ від 1710 року, який складається з 13 аркушів, та інші документальні свідчення з історії українського козацтва.

Держархів Швеції приділяє особливу увагу цьому історичному документу, який надійно зберігають в окремому сейфі з постійним режимом вологи, температури, додержанням інших умов, необхідних для його зберігання.

У шведських архівних і музейних установах також зберігають реліквії, пов’язані з діяльністю Пилипа Орлика. Серед них — булаву в кунсткамері Лінчепинської бібліотеки, а також єдину відому оригінальну копію Конституції — у Державному архіві Швеції, яку, власне, й оглянув Президент.

А в червні 2011 року в шведському місті Крістіанстад, де певний час жив Пилип Орлик, було урочисто відкрито пам’ятник цьому визначному українському гетьману.

Повчитися у шведів можна не лише збереженню історичної пам’яті, а й дбайливому ставленню до природних ресурсів, зокрема до переробки відходів, які у нас буквально лежать під ногами: тирси, кори дерев, гілок тощо. На подібних технологіях спеціалізується підприємство Vrtaverket, з якими особисто ознайомився й Петро Порошенко.

«Vrtaverket» — одна з найбільших у Європі надсучасних систем забезпечення централізованого теплопостачання та виробництва електроенергії — частково належить мерії Стокгольма. Інвестиції «Vrtaverket» в цю сферу за останні п’ять років становили 10 мільярдів шведських крон. Завдяки системі центрального опалення та нових джерел енергії у 2010 році Стокгольм одержав нагороду Скандинавії «Європейська зелена столиця».

Загалом «Vrtaverket» складається з чотирьох теплоелектростанцій, двох охолоджувальних установок та інших споруд. До інфраструктури також входить одна з найбільших у Європі теплоелектроустановок «Ропстен» з десятьма тепловими насосами.

ЦИВІЛІЗОВАНІСТЬ ПЕРЕМАГАЄ АМБІЦІЇ

З поваги до європейських цінностей Петро Порошенко зустрівся і з лідером Поміркованої партії Швеції Анною Шинберг Батра, яку вважають опозиційною. Водночас це не заважає її депутатам у Риксдагу підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.

Співрозмовницю Президент поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, стан імплементації мінських угод, плани деокупації Криму у контексті збереження санкційного режиму проти Росії.

Лідер Поміркованої партії відзначила очевидні успіхи у просуванні України шляхом реформ, запевнивши, що її політична сила й надалі підтримуватиме законодавчі ініціативи для надання Україні всебічної допомоги та підтримки.

Співрозмовники також скоординували позиції щодо недопущення реалізації політично вмотивованих енергетичних проектів, зокрема проекту Північний потік-2.

Юрій МЕДУНИЦЯ