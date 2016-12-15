Литва завжди підтримує Україну

Президент України Петро Порошенко 12 грудня зустрівся із Президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайтє, яка перебувала в Україні з робочим візитом.

Візит Президента Литви розпочався з офіційної церемонії зустрічі Президентів на ґанку Адміністрації Президента України.

Глави двох держав провели зустріч віч-на-віч, а також взяли участь у засіданні Ради Президентів України та Литовської Республіки, за результатами якої підписано українсько-литовські двосторонні документи.

В програмі візиту спільна зустріч Президента України та Президента Литовської Республіки з представниками засобів масової інформації.

Президенти України та Литви також взяли участь в роботі українсько-литовського бізнес-форуму.

У присутності Президента України Петра Порошенка та Президента Литовської Республіки Далі Грибаускайте було підписано низку документів щодо розширення двосторонньої співпраці між державами.

Угоду між Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством охорони навколишнього середовища Литви про співробітництво у сфері захисту навколишнього середовища підписали Міністр екології та природних ресурсів України Остам Семерак та Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс.

Угода спрямована на посилення співробітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів, а також взаємодії сторін з метою вирішення регіональних і глобальних екологічних проблем.

Меморандум про розуміння між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством охорони здоров’я Литви підписали в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун та Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс.

Меморандум має сприяти розширенню співпраці з Литвою у питаннях розвитку/реформування системи охорони здоров’я в Україні, профілактики та контролю захворювань, вдосконалення політики в сфері медицини, медичної та психологічної реабілітації. Співпраця здійснюватиметься шляхом обміну інформацією, досвідом та фахівцями, проведення тренінгів та спільних досліджень.

Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега та Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс підписали Протокол про співробітництво між Державною службою України з питань праці та Державною інспекцією праці Литви.

Документом визначено форми двосторонньої співпраці: обмін експертами, організація практичних занять, участь у конференціях та інших заходах, організованих сторонами, обмін інформацією про працівників, які виконують роботи на територіях обох країн на умовах найму.

Передбачається також обмін інформацією про практику впровадження нових стандартів безпеки та гігієни праці, заходи державного нагляду у сфері дотримання законодавства про працю та моніторинг відповідної статистики.

Президент Петро Порошенко подякував Литві за підтримку Мінських угод. «Ми надзвичайно цінуємо послідовну позицію Литви на підтримку чіткої імплементації Мінських угод і тої величезної ролі, яку грають Мінські угоди у встановлені миру», - сказав Петро Порошенко на спільній прес-конференції за підсумками переговорів із Президентом Литви Далею Грібаускайте.

Глава держави наголосив, що у зв’язку тим, що Росія не імплементує Мінські угоди та постійно порушує, в тому числі і безпекові критерії Мінських угод, продовжуються обстріли, гинуть українські воїни, відсутнє відведення важкої техніки і артилерії, яка продовжує застосовуватися проти українських позицій.

«В цих умовах є абсолютно чіткою необхідністю продовження дії санкцій проти Російської федерації, і ми очікуємо, що найближчим часом рішення про продовження санкцій буде прийнято», - сказав Петро Порошенко.

Президент наголосив, що Україна дуже цінує позицію своїх партнерів в питаннях рішучого засудження незаконної анексії Криму та відзначив вагому підтримку, яку Литва надавала і надає нам, в тому числі як член Ради безпеки ООН. Він нагадав, що Литва є співавтором Резолюції РБ ООН про порушення прав людини в незаконно анексованому Криму.

Президент принагідно привітав українських військових з Днем Сухопутних військ України та наголосив на особливому характері українсько-литовської співпраці в оборонній сфері. «У найважчі для нас часи Литва першою протягнула руку допомоги: постачала нам і зброю, і боєприпаси. Ми дуже дякуємо Литві за ту роль, яку вона відіграє в оздоровленні українських поранених військовослужбовців», - сказав Петро Порошенко.

В свою чергу, Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте висловила захоплення мужністю українців, які героїчно захищають свободу і незалежність власної країни. При цьому вона відзначила важливість підтримки України на усіх рівнях – міжнародному та двосторонньому, і запевнила в готовності Литви на усіх рівнях підтримувати нашу країну.

Глава Литовської держави також відзначила допомогу Україні у військовій сфері, зокрема в наданні військових інструкторів та поглибленню взаємодії між військовими України та Литви, зокрема і у форматі спільного Україно-Польсько-Литовського батальйону.

«Наші люди завжди тримають українців у своєму серці. Все, що відбувається в Україні, для нас надзвичайно важливо. Я хочу надіслати свої найтепліші почуття усім українцям від литовців. Ми стоїмо поруч з вами в усіх ваших викликах. І ми робимо усе, щоб допомогти вам», - сказала Даля Грібаускайте.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»