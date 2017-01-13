Спостерігачам допоможуть бачити і вночі

Чинний голова ОБСЄ запевнив, що місія організації на Донбасі працюватиме ефективніше

Дводенний візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та чинного голови ОБСЄ, федерального міністра європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьяна Курца до Донецької області істотно пожвавив зазвичай сонне інформаційне поле перших днів нового року.

Зокрема міністри відвідали населені пункти Виноградне та Харчовик на лінії зіткнення, де чинний голова ОБСЄ мав змогу ознайомитися з руйнівними наслідками російської агресії на Донбасі.

Значну увагу під час візиту приділили питанням діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в контексті виконання мінських домовленостей. Сторони дійшли розуміння щодо необхідності подальшого посилення потенціалу місії, зокрема її технічного оснащення.

Себастьян Курц висловив запевнення у готовності австрійського головування докладати максимальних зусиль для врегулювання ситуації в деяких районах Донецької та Луганської областей. Сторони були єдині в тому, що першочерговим заходом має стати досягнення сталого припинення вогню. Цьому також сприяло б забезпечення постійного моніторингу з боку ОБСЄ тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону в окремих районах Донецької та Луганської областей, повідомляє прес-служба вітчизняного МЗС.

Себастьян Курц пообіцяв усебічно підтримувати спостерігачів на Донбасі задля ефективнішої роботи. Про це він заявив під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у середу в Маріуполі, повідомляє Укрінформ.

«Ми всіляко підтримуватимемо роботу місії, не лише технічними засобами. Робитимемо все для того, щоб спостерігачі могли виконувати своє завдання якомога ефективніше», — сказав австрійський міністр.

Він висловив переконання, що місії ще є куди рости. «Головне, я почув, на що скаржаться, — місія не працює цілодобово. Коли я думаю, що в спостерігачів ще немає того рівня доступу на території, який вони повинні мати, я думаю про те, як важко іноді місцевим жителям по кілька годин очікувати проходу через пропускний пункт», — був дипломатично відвертим пан Курц. «Основою для ефективної роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ має бути справжнє припинення вогню. Це також стане основою для того, про що ви вже зазначили: проведення вільних та чесних виборів», — сказав він, звертаючись до глави українського зовнішньополітичного відомства.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що запроваджені через окупацію Криму санкції потрібно зберігати, доки Російська Федерація не звільнить півострів. У цьому зв’язку він висловив вдячність Австрії, яка стала співавтором та підтримала українську резолюцію щодо ситуації з правами людини на території окупованого Криму, що була схвалена на Генеральній асамблеї ООН. Також Павло Клімкін переконаний, що санкції проти Російської Федерації необхідно посилювати для виконання нею мінських угод. «Санкції нам потрібні для того, щоб змусити Росію виконувати мінські угоди». За його словами, це просто, але якщо Росія їх не виконує, тоді «потрібно знайти засоби, можливо, посилення санкцій, можливо, інші, щоб Росія все-таки їх виконала».

До речі, за словами Павла Клімкіна, чинний голова ОБСЄ має намір за кілька тижнів знову прибути з візитом до Києва. «Ми домовилися зустрічатися частіше. Себастьян завітає до Києва за кілька тижнів. Ми, звичайно, торкнулися і нашого порядку денного, 15 січня — це ювілей у наших відносинах, 25 років. Ми домовились відзначити цей ювілей подією і концертом Луганського симфонічного оркестру».

Оксана ГОЛОВКО