Латвія посилює роль європейського адвоката

Наші країни домовилися активізувати протидію викликам на континенті

Урочиста церемонія зустрічі Президента Петра Порошенка з дружиною, який прибув до Латвії з офіційним візитом, відбулася в Ризі на площі біля резиденції президента Латвії. Поважних гостей вітали Президент Латвії Раймондс Вейоніс та дружина Івета Вейоне. Пролунали державні гімни обох країн. Глави держав оглянули стрій воїнів Почесної варти. Спершу президенти зустрілися віч-на-віч, а вже згодом було проведено українсько-латвійські переговори в розширеному складі.

СПІЛЬНА ІСТОРІЯ ЗОБОВ’ЯЗУЄ ДО ДІЙ

За результатами перемовин Петро Порошенко й Раймондс Вейоніс підписали Спільну заяву, присвячену 25-річчю встановлення дипломатичних відносин. Їхній дружній характер, ідеться в документі, ∂рунтується на міцній основі спільних історичних традицій, а також відданості європейським цінностям і верховенству міжнародного права. Нині українсько-латвійські відносини плідно розвиваються в атмосфері взаємної поваги, довіри й підтримки. Спільні зусилля спрямовано не лише на поглиблення взаємовигідної двосторонньої співпраці в багатьох галузях, а й на зміцнення європейської безпеки та подолання сучасних міжнародних викликів.

Наші країни рішуче засуджують агресію Росії проти України, наслідком якої стали незаконна тимчасова окупація частини території України — Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. І Україна високо цінує політичну підтримку і практичну допомогу, яку надає Латвія у протидії російській агресії та відновленні свого суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

Обидві сторони стверджують необхідність безумовного виконання РФ своїх зобов’язань за міжнародним правом та відновлення поваги до його загальновизнаних принципів. Україна й Латвія закликають міжнародне співтовариство до подальшої солідарності з Україною, наголошують, що санкції, накладені на Росію через її агресію проти України, має бути збережено до повної імплементації мінських домовленостей та відновлення суверенітету й територіальної цілісності України або навіть посилені в разі ескалації агресивних дій та напруженості з боку Росії.

Латвія активно підтримує курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Важливе спільне завдання — забезпечення успішної імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Україна, вказано в Заяві, потребує подальшої допомоги міжнародної спільноти, зокрема європейського співтовариства, у здійсненні внутрішніх трансформацій. Підтримує Латвія і якнайшвидше ухвалення рішення щодо запровадження безвізових поїздок для громадян України до країн шенгенської зони.

ЄС ВИГІДНА НАША СИЛА

«Сьогодні наш головний виклик — агресивна політика Російської Федерації. Російській агресії ми можемо протистояти, лише об’єднавши зусилля: України і Латвії, України і Європейського Союзу, трансатлантичного партнерства. Ми надзвичайно цінуємо цю послідовну підтримку і глибоко вдячні латвійській стороні за рішуче засудження агресії Росії проти України», — сказав Петро Порошенко під час спільної з латвійським колегою прес-конференції.

Підтримка ця надзвичайно важлива, адже Латвія дуже добре розуміє ситуацію в Україні, бо й сама багато років була під російською окупацією. І нині вона один з ефективних європейських адвокатів України, повідомляє департамент прес-служби АП.

Дуже ефективна участь Латвії у програмі підготовки українських військових. Вдячна Україна й за внесок до трастового фонду НАТО з удосконалення системи управління і зв’язку в ЗСУ. Тут лікуються й проходять реабілітацію поранені українські воїни (їх у Юрмалі Петро Порошенко відвідав того самого дня).

А Раймондс Вейоніс укотре підтвердив неприйняття агресивної політики Росії щодо України, підтримку нормандського формату й можливість перегляду європейської санкційної політики до Росії лише за повної імплементації мінських домовленостей: виведення військових формувань, найманців та військової техніки з території України і повний контроль українсько-російського кордону.

«Латвія, як і весь Європейський Союз, зацікавлена в демократичній, незалежній та сильній Україні», — підкреслив Раймондс Вейоніс.

У межах офіційного візиту Петра Порошенка до Латвійської Республіки у присутності лідерів двох країн було підписано Угоду про двостороннє співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Юрій МЕДУНИЦЯ