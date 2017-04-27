У Лондоні Президент нагадав про Будапештський меморандум

Україною РФ випробовує стійкість і єдність цивілізованого світу

Україна може стати успішною лише за допомогою союзників, а успішна і стабільна Україна означає успішний і стабільний регіон. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час виступу «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії», який відбувся у Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» у Лондоні, де глава держави перебував з офіційним візитом.

За словами Петра Порошенка, російська пропаганда заявляє, що Росія «просто хоче бути самою собою» і говорить про зіткнення цивілізацій, в якому «Захід зайшов занадто далеко». Проте, на думку українського Президента, російська політика агресії — це не зіткнення цивілізацій, а «зіткнення між світом правил і світом сили». Він переконаний, що Україна — «це інвестиція в безпеку всіх включно з Європою, Британією та й самою Росією. Україна є випробуванням, чи Захід насправді перебуває в занепаді, як стверджує Росія», — зауважив Петро Порошенко.

Кремль одержимий своїм імперіалістичним минулим і не зупиниться на Україні. «Учора це були Придністров’я та Грузія. Сьогодні — Україна та Сирія. Хто ж наступний?» — поставив риторичне запитання Президент. Він запевнив учасників зустрічі, що українська армія здатна ефективно стримувати російську агресію.

«Якщо вам потрібен той, хто керується принципами, а не страхом, то гляньте на Україну. Щорічно на оборону ми витрачаємо 5% нашого ВВП — більше, ніж деякі члени НАТО. Сьогодні українська армія посідає 8-е місце в Європі», — заявив Петро Порошенко, наголосивши, що українська армія єдина, яка не лише зіткнулася з російською агресією, а й здатна її ефективно стримувати.

ЗНЕХТУВАНІ ДОМОВЛЕНОСТІ

У виступі Президент нагадав, що у 1994 році Україна добровільно відмовилася від четвертого в світі ядерного арсеналу. В обмін на це вона отримала безпекові гарантії територіальної цілісності й суверенітету від п’яти країн: США, Великої Британії, Франції, Китаю та Росії. «Якщо про гарантії Будапештського меморандуму для України забудуть, то який урок візьмуть нації, які роздумують над тим, щоб стати ядерними?» — зауважив Президент, наголосивши, що своїми агресивними діями проти України Росія грубо порушила засади Будапештського меморандуму.

За його словами, Москва порушила кожну частину двосторонніх договорів з Україною, в яких вона визнала і гарантувала суверенітет нашої країни, незалежність і територіальну цілісність. Петро Порошенко наголосив, що Росія порушила і порушує свої численні обіцянки й зобов’язання. Він пояснив, що має на увазі мінські угоди, виконання яких повністю ігнорує російська сторона. «Беру безпосередню участь у мінському процесі й часто зустрічався з Путіним, мав з ним дискусії разом з Олландом та Меркель. Була велика кількість обіцянок, але нічого не було зроблено: нема ефективного припинення вогню; немає відведення важкої зброї та артилерії; немає звільнення заручників і незаконно затриманих осіб, яких вони утримують у в’язницях на окупованих територіях та в РФ; немає доступу міжнародних гуманітарних організацій до цих людей, ні Червоного Хреста, ні ООН та інших», — розповів Петро Порошенко. На його думку, у невиконанні мінських домовленостей не можна звинувачувати нікого іншого, крім Росії.

Президент переповів учасникам зустрічі деталі недавньої телефонної розмови між лідерами нормандської четвірки. На його переконання, вона засвідчила відсутність зацікавленості Росії в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі й виявила небажання Кремля йти на будь-які компроміси. За його словами, ця розмова стала ще одним підтвердженням того, що «росіяни обіцяють, але нічого не роблять. Ми побачили таку позицію РФ: хочете миру, можете його отримати, але лише на наших умовах. Ніяких компромісів, лише верховенство сили», — наголосив Петро Порошенко.

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У межах офіційного візиту до Великої Британії Петро Порошенко провів зустріч з представниками ділових кіл країни, повідомляє департамент прес-служби АП. Глава Української держави розповів тамтешнім бізнесменам про реформи, які відбуваються в Україні впродовж останніх трьох років, та їх основні результати, зокрема щодо поступу в боротьбі з корупцією, реформи банківського та енергетичного секторів. Президент поінформував про започаткування у квітні 2017 року електронного відкритого реєстру відшкодування ПДВ.

За словами Петра Порошенка, Велика Британія стала одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні, який вклав в економіку нашої держави понад 2 мільярди доларів. Глава держави відзначив успішну співпрацю українського підприємства «Антонов» і британської компанії Dowty Propellers під час створення транспортного літака Ан-132D.

У ході візиту до Лондона Петро Порошенко зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, членами уряду та представниками Палати громад британського парламенту.

Оксана КРАМАРЧУК