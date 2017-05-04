Динаміка товарообігу задовольняє президентів

Порядок денний українсько-білоруської співпраці надзвичайно широкий і змістовний

Після вшанування пам’яті Чорнобильської трагедії президенти України та Білорусі перетнули державний кордон, провівши вже на гостинній білоруській землі плідні переговори щодо широкого спектра двосторонньої співпраці.

В економічному блоці країни вийшли на непогані результати. «Динаміка торішнього зростання товарообігу свідчить про істотне поліпшення економічної ситуації в Україні. А динаміка перших двох місяців цього року ще оптимістичніша», — зазначив Петро Порошенко під час спільної з Президентом Білорусі заяви для ЗМІ.

Позитивний ефект особливо видно в галузі машинобудування. Президенти дадуть доручення розробити й підписати угоду про відновлення виробничої кооперації між підприємствами країн. Зокрема це стосується сільськогосподарського машинобудування, автомобілебудування, енергетичного машинобудування, з підвищенням ступеня локалізації продукції машинобудування, яку постачають на український ринок, повідомив Петро Порошенко.

Білоруси відчули користь і від нашої децентралізації. Адже вперше за багато років у територіальних громад з’являються можливості закуповувати комунальну техніку, тролейбуси тощо. Поки що домовлено про розширення ринків двох країн для товарів та послуг з України та Білорусі. У нас чекають на білоруські підприємства для участі в тендерах з будівництва доріг, а українських будівельників — на тендерах у Білорусі.

Нині вона посідає 4-те місце серед торговельних партнерів України, а Україна — 2-ге у Білорусі. В Україні працює кілька білоруських підприємств, які спільно з українцями випускають продукцію машинобудування.

«Ми розширюватимемо перелік товарів, які спільно вироблятимуть як в Білорусі, так і в Україні», — наголосив Олександр Лукашенко. Ідеться про виробничу кооперацію в аграрній, машинобудівній, промисловій, логістичній галузях. Тому заплановано провести засідання кількох робочих груп із секторальної співпраці.

Петро Порошенко й Олександр Лукашенко домовилися про взаємодію в енергетичній безпеці, збільшенні присутності Білорусі на ринку нафтопродуктів України. Україна розгляне й можливості експорту електроенергії, повідомляє департамент прес-служби АП.

За словами Петра Порошенка, невдовзі, у 2019 році, Білорусь відкриє перші атомні електростанції. Тому відбувся важливий діалог щодо безпеки ядерних об’єктів, можливої співпраці в експлуатації, будівництві, поводженні з ядерними відходами. Олександр Лукашенко зазначив, що його країна й надалі буде разом з Україною, привертаючи увагу світової спільноти до подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Загалом порядок денний українсько-білоруської співпраці надзвичайно широкий. Петро Порошенко запросив білоруського колегу відвідати Україну влітку з візитом, на що Олександр Лукашенко відреагував цілковитою згодою.

Петро Порошенко і Олександр Лукашенко відвідали Свято-Михайлівську церкву, де помолились за мир та благоденство українського та білоруського народів.

Єпископ Турівський і Мозирський Леонід, який зустрічав глав держав біля храму, подарував президентам ікони «Тайна вечеря» як символ єдності та злагоди християн. А Петро Порошенко віддячив єпископу іконою «Чорнобильський Спас», нагадавши про події 31-ї давності. Він зазначив, що тоді багато в чому й завдяки милості Божій вдалося подолати наслідки Чорнобильської катастрофи.