І в політиці речі слід називати своїми іменами

Прем’єр закликав світ і надалі протистояти агресії Росії

Зустріч Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з главами іноземних дипломатичних місій, акредитованих в Україні, відбулась опівдні в стінах Міністерства закордонних справ, де посадовцям вдалося поговорити про плани уряду на середньострокову перспективу та інші злободенні теми. Передовсім Володимир Гройсман пояснив дипломатам, що уряд виступає за поглиблення міжнародної співпраці та економічного партнерства з іншими країнами. Це сприятиме зміцненню національної економіки та побудови економічно сильної країни.

«Ми високо цінуємо спів¬працю з нашими міжнародними партнерами, але підтримуватимемо об’єднання наших зусиль зі зміцнення національної економіки. Зовнішня підтримка України — це необхідний вимушений крок, але ми хочемо побудувати сильну економічно країну, а це можливо, коли ми посилюватимемо нашу співпрацю, коли будемо зміцнювати економічне співробітництво між нашими країнами, збільшувати можливості торгівлі між країнами, нарощувати потенціал щодо зон вільної торгівлі з іншими країнами. Це все порядок денний нашої міжнародної співпраці», — пояснив Прем’єр.

Одним з основних пріоритетів діяльності уряду названо забезпечення економічного зростання. Це визначено середньостроковим планом пріоритетних дій КМУ до 2020 року. А ще уряд ставить за мету перейти від сировинного типу економіки на економіку, яка створюватиме додану вартість. Підвищувати конкурентоспроможність країни планують за рахунок «технологій і компонентів». Яких саме, Прем’єр не уточнив. Щоб досягти позитивних змін, уряд намагається створити належний клімат для інвестицій. У цьому контексті Володимир Гройсман закликав представників іноземних дипломатичних місій підтримувати інвестиційний процес в Україні.

Його слова цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну: «Хочу запевнити, що ми захистимо кожен долар, євро, гривню, які буде інвестовано в українську економіку. Ми створимо належні якісні умови для діяльності цих компаній. Ми зацікавлені не в кількості інвестицій, а в успішних інвестиціях, тому наше завдання — зробити так, щоб той, хто інвестує в Україну, досягав успіху».

Окремо йшлося про російську агресію проти України. Її Прем’єр назвав викликом для всього демократичного світу. «Нині надзвичайно серйозний виклик для нашої держави — її безпека та оборона. Я б трошки ширше подивився на це: це не тільки питання України, — сказав він. — Якщо в 2014 році ще хтось робив припущення, що питання російської агресії — це питання України, то зараз можна сказати з абсолютною впевненістю, що це виклик для всього цивілізованого світу, для демократії, для міжнародного права, це виклик для всіх нас, хто відданий демократичним цінностям, повазі до міжнародного права».

Глава уряду закликав світ бути разом з Україною у протистоянні російській агресії. Він пояснив, що коли чує розмови про подальші варіанти санкційної антиросійської політики, то виходить лише на одну відповідь: «Санкції було запроваджено проти країни-агресора, і мені дуже прикро, що цією країною-агресором є ще донедавна наш сусід, але вони прийняли політичне військове рішення вторгнення в Україну, анексії частини території нашої країни, і вони зробили все для того, щоб піддати Україну агресії й військовій, і економічній, і енергетичній. Маємо протистояти і російській пропаганді».

Він нагадав, що санкції були своєрідним покаранням за неповагу до міжнародного права і порушення кордонів суверенної України, вбивства українців на рідній землі. Нині «героїчне українське військо стоїть на сторожі не тільки кордонів України, а й кордонів вільної Європи, вільного демократичного світу».

Володимир Гройсман переконаний, що будь-який перегляд санкційної політики має бути тільки «як винагорода за те, що агресор відмовився від своїх планів, забрав свої війська, забрав своє озброєння».

А закривалася тема нагадуванням про чергові обстріли проросійськими бойовиками позицій ЗСУ. «Вважаю, що це має бути на загальному порядку денному. Неприпустимо, щоб у ХХІ столітті відбувалися такі злочини, які здійснюють агресори проти українців, проти людства. Закликаю нас бути об’єднаними. Розумію, що багато внутрішньополітичних питань для кожної країни, але є речі, на яких ми не можемо спекулювати, які не маємо права називати інакше, як вбивства, агресія, окупація, військове вторгнення», — резюмував Прем’єр.

Катерина ЦАРЬОВА