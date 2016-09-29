Вересневий мороз на мальвах…

17 вересня у Львові відійшов у вічність патріарх історичної прози наш краянин письменник Роман іваничук. Автор 20 романів і кількох збірок новел народився 27 травня 1929 року у селі Трачі на Косівщині в учительській родині. З філологічного факультету Львівського університету його виключили за антирадянську діяльність, тому юнак змушений був рятуватися службою в армії. Перший прозовий твір — новелу «Скиба землі» — видав у студентські роки, після поновлення в університеті. Роман Іваничук був народним депутатом України першого демократичного скликання, брав участь у підготовці і проголошенні Декларації про державний суверенітет України й Акта про незалежність України.

Та спершу юнак закінчив славну своїми традиціями Коломийську гімназію, працював вчителем початкових класів у Коломиї, а згодом — у редакції журналу «Жовтень». Із 1990 р. завідував відділом прози журналу «Дзвін». У 1985 р. за романи «Вода з каменю» та «Четвертий вимір» письменника удостоїли Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка. Про своє життя Роман іваничук розповів в автобіографічному творі «Благослови, душе моя, Господаѕ» (1993). У 2012 році вийшов історичний роман «Торговиця», в котрому іваничук повернувся на рідні терени, а у травні 2013-го він презентував нову книжку — «У корчмі Лисого Мацька».

Його неперебутня праця — роман «Мальви» — вийшла загальним накладом мільйон примірників. Ця книжка обійшла весь український світ, вийшла і в Америці із тризубом на обкладинці. Роман нібито про яничарів XVI ст. насправді розповідав про часи радянщини. Сам письменник якось пригадував, що такого успіху не мала жодна з його книжок. А допоміг тут відомий письменницький принцип — підтекст. Коли цензура допетрала, що письменник критикує владу і що це можна прочитати поміж рядків, книжку «порізали». Та вже було запізно. Письменника не друкували аж до початку «горбачовської відлиги». А він писав у шухляду, та письменницької праці не полишав.

«Завжди був націоналістом, пишаюсь цим. Негативних підтекстів цьому означенню надають неграмотні люди, плутають його із шовінізмом. Націоналізм — це любов до Батьківщини, а шовінізм передбачає ненависть до інших націй. Неприпустимо нас, які віддавали своє життя й працю задля Батьківщини, прирівнювати до шовіністів», — сказав в одному з інтерв’ю Роман іваничук.

Я спілкувалася з Романом іваничуком тільки раз — за кавою у Коломиї, коли він із дружиною письменницею Ніною Бічуєю приїхав до міста його юності на театральний фестиваль «Коломийські представлення». Гречний і натхненний, хоча трохи втомлений, він ділився враженнями від міста, розповідав про те, що не визнає комп’ютера і довго збирає матеріали до своїх історичних полотен, записуючи інформацію на окремих аркушах. І ще згадав про те, як, працюючи у спецфондах, завжди бачив людину з органів, котра ретельно перевіряла його записи. Та він все одно збирав архівні матеріали і писав свої історичні романи по три-шість років. А про переглянуті на фестивалі вистави доручив говорити пані Ніні.

Тоді я також довідалася, що то саме Іваничук назвав ірину Вільде гуцульським словом «нанашка», коли вона, голова Спілки письменників і тому хресна мама багатьох у літературі, спитавши Романа, чи справді хоче бути письменником, сказала йому: «Хочеш — то будеш». А потім освятила його міцним напоєм із келішка. Своїм учителем у літературі іваничук називав Івана Франка. Відомо, що в останні роки свого життя він писав працю «У школі Франка», та чи вийшла вона друком, наразі не знаю.

Леся ТУГАЙ