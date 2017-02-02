Олександра Олеся перепоховали в День пам’яті загиблих під Крутами

З журбою радість обнялась…

На початку ХХІ століття на Лук’янівському цвинтарі в Києві встановили надмогильні хрест і плиту з написом: «Володимир Наумович (1894 — 1918). Володимир Шульгин (1894 — 1918). Тут поховано учасників бою під Крутами 29 січня 1918 року, які загинули за волю України. Слава Героям! «Нема любові понад ту, що окропила кров’ю Крути…»

Як відомо, друзів, як і всіх молодих загиблих захисників київського напрямку від російського окупаційного червоного війська Муравйова, спершу перепоховали на Аскольдовій могилі. Коли ж 1934 року на похованнях радянська влада влаштувала парк, бабуся Наумовича перенесла їхній прах таємно на Лук’янівський цвинтар, про що ця родина розповіла громадськості незалежної України лише в середині 1990-х. Хлопців поховано в одній труні, бо перед смертю міцно обійнялися…У 99-ті роковини подвигу під Крутами спочинок в українській землі нарешті знайшов і автор багатьох пророчих рядків український поет Олександр Олесь. Саме зі свіжої могили подружжя Кандиб поблизу останнього пристанища двох кручанців розпочинається на Лук’янівському цвинтарі майбутній Пантеон видатних українців.

У неділю під час молебню у Володимирському соборі в Києві Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зазначив, що, хоч Олександр Олесь жив і помер за межами України, він любив Батьківщину і свою любов втілював у поезії. Перепоховання Олександра Олеся стало дуже символічним, адже відбулося у День пам’яті Героїв Крут, які беззастережно віддали свої молоді життя за Україну в критичну хвилину, коли боронити землю було нікому, а українська незалежність проходила випробування внутрішніми чварами.

«У своїх творах великий поет часто різними художніми засобами доносив, що саме внутрішні чвари та розбрат, невміння об’єднатися заради великої мети не раз призводили в історії України до трагічних наслідків», — зазначив Президент України Петро Порошенко, який разом з дружиною взяв участь у панахиді-прощанні з українським письменником та поетом Олександром Олесем.

На думку Президента, не лише перепоховання в Україні, а передовсім вивчення та популяризація творів Олександра Олеся стане даниною пам’яті поета. «Олександр Олесь, можливо, як ніхто інший, глибоко розкрив біль душі людини, яка втратила Батьківщину та опинилася в еміграції. Його поезія вчить, як треба любити Україну», — зазначив Президент.

Також у неділю Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко вшанували пам’ять оборонців української державності, які загинули у бою поблизу селища Крути.

Президентське подружжя поклало квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі у Києві, де було поховано відважних студентів. Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

У заходах також взяли участь Голова Верховної Ради Андрій Парубій, члени Кабінету Міністрів, Київський міський голова Віталій Кличко.

У зверненні до Українського народу у День пам’яті Героїв Крут Петро Порошенко відзначив, що героїчний бій під Крутами назавжди вписано на скрижалі національної історії передусім як приклад волелюбності та незламності Українського народу.

«Нині, як і тоді, Росія розв’язала війну і заперечує свою агресію, намагаючись поширити у світі міф про внутрішній конфлікт у нашій державі. Стало традицією у День пам’яті Героїв Крут вшановувати сучасних героїв, які віддали своє життя за суверенітет і територіальну цілісність держави вже в нинішній українсько-російській війні», — зазначив глава держави.

На жаль, того недільного дня також не обійшлося без жертв. Бій за авдіївську промислову зону 29 січня тривав безперервно протягом 19 годин. 5 українських військовослужбовців загинули, 14 — отримали поранення і травми. Ще двох захисників Україна втратила на цьому напрямку в понеділок.

Оксана ГОЛОВКО