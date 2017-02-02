Соціальні гарантії для бійців

Минуло три роки від початку Революції гідності й два з половиною відтоді, як «братня» сусідка зі сходу підступно ввігнала ніж у спину Україні. Бійня, розв’язана нею, забрала життя кількох тисяч захисників Батьківщини, ще більше поранених, які потребують лікування, а осиротілі родини — соціальної підтримки. Парламентські слухання «Державні гарантії соціального захисту учасників Антитерористичної операції, Революції гідності та членів їх родин: стан і перспективи» мали дати відповідь: чи достатні ці гарантії, чи на всі категорії захисників Вітчизни поширюються, які проблемні «щілини» в соціалці ще належить закрити?

Горнило війни на Донбасі, яку досі «скромно» називають Антитерористичною операцією, загалом пройшли понад 280 тисяч українців. Загинуло, за офіційними даними, майже три тисячі, понад 13 тисяч дістали поранення, статус інвалідів війни присвоєно понад чотирьом тисячам із них.

Що робить Українська держава для своїх героїв? Чи належно турбується про сім’ї полеглих, лікування та повернення до активного життя поранених? Заступник міністра соціальної політики В. Іванкевич оприлюднив такі дані. 100 сімей, у яких на Майдані загинув чоловік, син чи брат, торік отримали одноразову допомогу по 145 тисяч гривень, 160 євромайданівців, які зазнали тяжких тілесних ушкоджень, — по 72 тисячі гривень, 228 осіб із ушкодженнями середнього ступеня — по 30 тисяч. Також, за словами посадовця, врегульовано питання пенсійного забезпечення членів родин загиблих, які не мали достатнього страхового стажу, та тих, хто дістав інвалідність у зв’язку з подіями під час Революції гідності. Заповнено законодавчі прогалини в аспекті призначення пенсій у зв’язку з інвалідністю добровольцям, які брали безпосередню участь в АТО, незалежно від наявності в них страхового стажу.

Проте стосовно добровольців досі залишається одне болюче «але» — це набуття ними статусу учасника бойових дій. Таким правом наділені лише ті з них, чиї підрозділи в подальшому влились до регулярних військ. Отож добровольці із ДУК «Правий сектор» та батальйону ОУН опинилися за бортом, змушені добиватися справедливості в судах.

Далеко не втішний стан справ із забезпеченням бійців медичними послугами. Учасники бойових дій дістали право на безоплатні ліки, але можливості реалізувати його в повному обсязі не мають, більше того, наявна кількість медпрепаратів не дає змогу покривати реальні потреби. Проблем додає й те, що учасники АТО не визначені як окрема категорія отримувачів такої пільги, вони йдуть у загальному переліку. Не затверджена номенклатура лікарських засобів, зокрема й на реабілітацію. Наголошувалося, що для врегулювання всіх навколо¬фронтових питань «вигадувати велосипед» не потрібно: у країнах Європи давно існує модель адресного забезпечення лікарськими засобами при амбулаторному лікуванні учасників бойових дій, якою можна скористатися для розробки своєї.

Учасникам АТО надано право на щорічне медичне обстеження, диспансеризацію та обслуговування в госпіталях ветеранів війни, але державних коштів на це постійно не вистачає. Отож іще й досі, на третьому році гібридної війни, ці чоловіки змушені оплачувати перебування в лікувальних закладах із власних кишень та завдяки допомозі волонтерів. Попри наявність тисяч поранених унаслідок бойових дій, у Національному класифікаторі професій відсутні такі позиції, як фізичний терапевт, лікар із фізичної та реабілітаційної медицини та інші фахівці... Досі не спрощено процедуру надання статусу інвалідності для бійця АТО.

Величезний пласт проблем пов’язаний і з психологічною реабілітацією воїнів. Торік на ці цілі було виділено 50 мільйонів гривень, але частина з них «осіла» в закладах, які виграли тендери на підготовку фахівців. Учасник АТО, інвалід війни О. Алієв, виступаючи на слуханнях, наголосив: сьогодні курс із психологічної реабілітації становить усього 14 днів, тоді як відповідна терапія має тривати не менш ніж півроку. Адже в такі куці строки боєць не встигає одержати необхідну допомогу й після закінчення курсу залишається сам на сам зі своїми проблемами, що перешкоджає його інтеграції в соціум. Виходить, що знов усе робиться «для галочки»...

Словом, проблем у цій сфері — непочатий край. Війна триває, й пропорційно зростає число скалічених нею. А ситуація із захисниками до болю нагадує ту, на яку наражалися учасники афганської кампанії кількадесят років тому. «Ми вас туди не посилали», — такі гіркі слова доводилося чути їм від чиновників різних рівнів, коли добивалися того, що належить за законодавством. А посилала їх туди держава — тодішній Радянський Союз, часто даючи навзамін скаліченої долі чергову дозу патріотичної патетики. Чи така доля чекає й нинішніх оборонців? Відповіді поки що немає.

Марина ТІШКОВА