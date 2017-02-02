Хто стримає фармацевтичну мафію

Ринок лікарських засобів в Україні сьогодні майже на 90% фінансується з кишені пацієнта. При цьому ціни на них порівняно з добробутом пересічних громадян — чи не найвищі в Європі. Ясна річ, найбільший зиск з цього має незборима фармацевтична мафія в країні.

Засилля реклами медпрепаратів, зокрема в телеефірі, заохочує до активного самолікування. Люди вже призвичаїлися ходити до аптеки, як у магазин. Стелажі рясніють барвистими упаковками. Ще й продавці охоче радять помічні мало не на всі випадки життя пігулки, мікстури, мазі… Рецепта лікаря на все те «добро» не потрібно, давай тільки гроші.

А от з останнім — велика проблема, бо ціни в аптеках часом такі, що навідуватися туди слід уже зі своїм заспокійливим. Причому чи не щотижня — нові. Тільки впродовж минулого року зросли у середньому на 70 відсотків. «Нетямущому» народу фармацевти пояснюють таку ситуацію стрибком долара, який впливає на вартість закуповуваних товарів та сировини для виробництва, а також скаржаться на імпортерів, які постачають препарати за завищеною ціною…

Проте добре обізнані із закуліссям фармацевтичного ринку експерти вважають, що надвисокі ціни на ліки утримуються штучно, а надприбутки від їх продажу йдуть у кишені «господарів життя», які й після 2014-го почуваються як риба у воді. Нинішня влада виявилася нездатною не лише провести медичну реформу, а й приборкати фармацевтичну мафію, яку кришують «свої ж» чиновники високих рангів.

Аптеки (а понад 95 відсотків їх — приватні) часом на 300 відсотків «накручують» націнку. Мають свою «шкварку» на цьому аптечному торжищі й не менш спритні дистриб’ютори… Хоча, згідно із законодавством, максимальна націнка аптеки не може перевищувати 25%, а націнка дистриб’ютора — 10%. Виходить, що до кінцевого споживача препарати мали б потрапляти приблизно на третину дорожчі від початкової вартості. Але аж ніяк не на 300 і більше відсотків.

Апетити фармацевтичної братії мала б стримувати держава, але контроль Держпродспоживслужби за цим ніякий. На думку фахівців, сфера медпрепаратів сьогодні — найбільш тіньовий сектор економіки. Тож чи варто дивуватися, що аптечний бізнес процвітає? Так, за даними Держлікслужби, у нас нині нараховується майже 21 тисяча аптек. За їхньою кількістю на 100 тисяч населення Україна увійшла до лідируючої «п’ятірки» країн Європи. Проте замість того, аби вести боротьбу за покупців низькими цінами та соціальними програмами, аптеки намагаються поліпшити власну рентабельність захмарними «накрутками».

Розв’язує руки ділкам ще й те, що більшість їхнього товару продається без припису лікаря. Рецептурними є хіба що ліки наркотичної та психотропної дії (та й то деякі заклади з-під прилавка примудряються торгувати ще й цими препаратами, які безконтрольно заполонили Україну). Без призначення лікаря можна купити й чимало антибіотиків і приймати їх згідно з власним уявленням про лікування. Таким чином батьки підкошують здоров’я своїх дітей, а літні люди «подовжують собі життя» препаратами, які їм зовсім не показані… Тим часом у тому ж Євросоюзі чи США без відповідного припису можна придбати тільки біологічно активні добавки і деякі легкі препарати на зразок нашого цитрамону.

Словом, ціни в аптеках узяли розгін і зупинятися не збираються. Дорожчають навіть такі щоденні препарати, як анальгін, корвалол, той же цитрамон… А народ дедалі тугіше затягує паски, воліючи радше зекономити на їжі, ніж на самолікуванні недуги в умовах «доступності» медобслуговування.

Нарешті торік на початку листопада уряд ощасливив співвітчизників постановою №862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» й анонсував уже з 1 січня їх зниження шляхом запровадження референтного ціноутворення. Це означає, що вартість ліків порівнюватимуть з аналогічною у сусідніх країнах. І якщо виявиться, що у нас ціна вища, власників аптек попросять підкоригувати прайси.

Вже й січень минає, а в закладах із зеленим хрестом на вивісці все залишається, як було. Узяти для прикладу хоча б норвакс, засіб для зниження артеріального тиску, у якому основною діючою речовиною є амлодипін. Відпускна ціна упаковки з 30 пігулок — 792,7 гривні. Це більш як у десять разів перевищує мінімальну вартість препарату в Угорщині, у сім — у Польщі, Молдові, Білорусі. Тобто якщо керуватися новими правилами, то він сьогодні у нас має коштувати не більш як 70 гривень. Бодай хтось бачив на прилавку норвакс за такою ціною? Отож-бо.

Зате зірками телеекранів у новинах стали урядовці зі своєю турботою про народ. Втім, запевняють експерти, і вищезгадана постанова є черговим популістським окозамилюванням уряду Гройсмана. При цьому наводять такі цифри. Запланований на 2017 рік обсяг відшкодування державою вартості лікарських засобів усім продавцям ліків катастрофічно малий: 500 млн грн — це менш як 1% від загального прогнозованого обсягу їх уживання, який сягне щонайменше 55 млрд грн. Себто дешевих препаратів не вистачить навіть для сердечників, діабетиків та астматиків, недуги яких потрапили до «привілейованого» урядового списку.

Словом, радіти медичним реформам, поки фармацевтичній гідрі не відтяли щупальця, не випадає.

Олена КОЩЕНКО