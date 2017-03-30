Відлуння резонансного вбивства

23 березня у центрі Києва сталося вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Торік восени він виїхав із Росії через кримінальне переслідування. У грудні набув українське громадянство. На початку березня нинішнього року Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Вороненкова. Відразу після трагедії та впродовж кількох днів після неї були оприлюднені різні версії причин того, що сталось, і кому це було вигідно. На користь кожної наводилися аргументи та непрямі «докази». Подамо найбільш цитовані та обґрунтовані.

ЗАМОВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ВЛАДИ

Президент України заявив, що це підступне вбивство є актом державного тероризму з боку Росії, яку опальний екс-депутат був змушений покинути з політичних міркувань. За словами Петра Порошенка, у вбивстві явно простежується почерк російських спецслужб, як це раніше неодноразово було продемонстровано в деяких європейських країнах.

ЯНУКОВИЧ І ЙОГО ОТОЧЕННЯ

Розправу над Вороненковим міг замовити Віктор Янукович, у справі якого вбитий надавав обвинувачувальні свідчення українській Генпрокуратурі. Проте ліквідація свідка не вихід, оскільки, як повідомив Юрій Луценко, всі необхідні покази вже задокументовані. Та чи й наважився б «легітимний» на такий самостійний крок без згоди своїх кураторів?

БІЗНЕСОВІ «РОЗБІРКИ», ПОВ’ЯЗАНІ З МИНУЛИМ УБИТОГО

Свого часу Д. Вороненков був уплутаний у численні скандали, пов‘язані з рейдерством, контрабандою, наркотиками, замовним убивством тощо. Фігурантами цих злочинів були як високопоставлені співробітники ФСБ РФ, так і кримінальні російські «авторитети», яких він начебто «кидав» на значні суми грошей. До речі, саме дві останні версії його вбивства (Янукович і «розбірки») ГПУ розглядає як цілком можливі.

УКРАЇНСЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ — З МЕТОЮ КИНУТИ ТІНЬ НА РФ

Цю версію озвучують політики сусідньої держави. Мовляв, українська влада наказала ліквідувати екс-депутата Держдуми, щоб дискредитувати Кремль і вимагати від Заходу нових санкцій проти РФ. Крім цього, інцидент мав показати, що з нинішнім керівництвом РФ не можна мати жодних справ.

«ПАРТІЯ ВІЙНИ», АБО «ТРЕТЯ СИЛА», В УКРАЇНІ ЧИ В РОСІЇ

Гучну розправу з колишнім російським політиком могли замовити ті сили, які з певних причин зацікавлені в продовженні гібридної війни та поглибленні протистояння між Україною і Росією; яким, зокрема, вигідно «заробляти на крові», тобто на контрабанді. Мовляв, нехай слов’яни продовжують вбивати одне одного і воювати до «повної перемоги» — аж «до останнього українця». На думку політолога Руслана Бортника, одним із вагомих наслідків резонансного вбивства стане «ескалація українсько-російського протистояння». А головний вигодонабувач, за його словами, — «інтегральна партія війни» (люди, які заробляють політичні переваги та економічні прибутки на війні, — вони є у всіх сторін конфлікту).

Кожна з цих версій має свої сильні та слабкі сторони. А справжню картину трагедії, її замовників та співучасників мало б встановити слідство. Втім, як показує практика, зокрема й темпи розслідування ще одного резонансного вбивства — пов’язаного із Росією українського журналіста Павла Шеремета, — сподіватися на швидке його завершення навряд чи можна.

Михайло СЕРДЮК