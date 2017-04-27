Соціопатія, шизофренія, манія величі і педофілія: усе, що відомо про діагнози Путіна

За висновками експертів Західної Європи у галузі психології, психіатрії, фізіології і фізіономістики, президент Росії Володимир Путін у дитинстві зазнав важкої психічної травми в результаті постійних моральних принижень, насильницьких знущань через його фізичну слабкість і «карликовий» зріст (що, у свою чергу, призвело до появи і розвитку синдрому Наполеона) та відсутність батьківської уваги і тепла через зайнятість на роботі (виховувала вулиця).

У Вищій школі КДБ, де навчався Путін, його за маленький зріст (162 см) кликали «недопалком», що дуже його пригнічувало.

СОЦІОПАТ-ШИЗОФРЕНІК

Усе це, на думку фахівців, сформувало в Путіна риси активного соціопата (різновид психопата з патологічною поведінкою), який не має системи цінностей, а до людського життя ставиться з повною зневагою, навіть з огидою і затятим цинізмом.

Свою потребу Путін прагне задовольнити за будь-яку ціну, хай навіть для досягнення своєї мети йому доведеться «піти по трупах», не визнаючи жодних законів.

При цьому Путін абсолютно не відчуває почуття каяття або провини за свої вчинки, оскільки в нього відсутня совість.

Будь-який же докір iз боку, будь-яка вказівка на помилковість дій Путіна, будь-яка критика чи засудження його дій — і Путін «вибухає», впадаючи в стан нестримної агресії, злості і гніву, оскiльки вважає, що на карту поставлено його виживання.

Це змушує Путіна діяти напролом, як божевільного (недарма західні політики називають Путіна «божевільний із ядерною кнопкою»).

І чим далі прогресує це захворювання у Путіна, тим твердіше він переконується, що чинить правильно.

Путін усе частіше перебуває з оточуючими в стані непримиренної війни і все частіше в нього виникає агресивний стан.

Путін позбавлений внутрішніх і зовнішніх гальм, але вміє надягати маску доброчесності.

Історія знає безліч осiб, які відносяться, як і Путін, до категорії соціопата.

Наприклад, тирани Гітлер, Сталін, Калігула, Нерон, серійні вбивці Чикатило, Джон Вейн Гейсі, Джеффі Дамер.

Для злочинця-соціопата жертва — це не людина в загальноприйнятому розумінні, а механізм, засіб задоволення його потреби — сексуальної, матеріальної, самоствердження, отримання абсолютної влади.

За висновками спеціалістів, Путін має всі ознаки втрати почуття реальності, що може призвести до його непередбачуваних, украй небезпечних вчинків.

У Путіна все яскравіше проявляються ознаки синдрому hubris syndrome — гіпертрофоване самолюбство, пов’язане з тим, що Путін довгий час має абсолютну владу, а також явні ознаки психічно хворого диктатора, з садистськими розладами здоров’я.

На думку фахівців, Путіна вже не можна вилікувати від цієї хвороби, оскільки він має патологічну жадобу влади і грошей та постійне почуття страху за своє життя на межі тваринного інстинкту самозбереження (що змусило Путіна, як Гітлера і Сталіна, мати кількох двійників).

Російські світила в галузі психіатрії і психології (яких я знаю ще з радянських часів по роботі) підтверджують діагноз західних колег і доповнюють його тим, що в поведінці Путіна вже є всі ознаки шизофренії, які проявляються у:

1) «нестандартних, дивних формах мислення і проведення «своєрідних» логічних ланцюжків під час прийняття того чи іншого рішення»;

2) «змінах колірних пристрастей»;

3) «частій зміні настрою: сміх, сльози, гнів і злість та крики на підлеглих»;

4) «маячних ідеях»;

5)«підвищеній підозрілості»;

6) «манії переслідування і страху смерті».

На думку психіатрів, у Путіна яскраво проявляються дві форми шизофренії:

1)депресивно-параноїдальна (постійні відчуття тривоги й очікування поганих звісток або подій);

2) циркулярна (Путін надто виділяє себе над оточуючими, підкреслює свою винятковість та унікальність, що вже є причиною появи маячних ідей і конфліктних ситуацій не лише зі своїм оточенням і підлеглими, а й на міжнародному рівні — розв’язання воєн).

На моє запитання, чому вони не оприлюднюють свої медичні висновки щодо психологічного і психічного стану Путіна, щоб усунути його з поста президента за станом здоров’я, адже його поведінка може призвести до ще трагічнiших наслідків, нiж війна в Грузії, Україні, Сирії, відповідь була одна: боїмося за своє життя і життя рідних.

Багато з тих, хто знав про психічні вади Путіна і його злочини, — мертві.

Після обрання Путіна втретє президентом Росії колишній президент СРСР Михайло Горбачов відзначив такі його риси характеру: «мстивість, злопам’ятство, образливість», що, на думку Горбачова, є недопустимо для політика, який обiймає такий високий пост.

Шведське прислів’я говорить: «Коли Бог хоче покарати народ, то відбирає розум у короля».

За висновками експертів, Путін має також явні ознаки педофіла.

Колеги Путіна з КДБ підполковник Олександр Литвиненко, полковник Сергій Третьяков, заступник директора ФСБ, генерал-полковник Анатолій Трофімов, які знали, що Путін — педофіл, бачили оперативні відео¬зйомки (зберігалися в архіві ФСБ до призначення Путіна її директором у 1998 році), де він займається педофілією з хлопчиками, і обговорювали це у своєму колі або оприлюднили цю інформацію (журналіст Артем Боровик), були вбиті.

Спеціалісти зазначають, що Путін усе життя бореться зі своїм почуттям неповноцінності, демонструючи постійно, що він сильний, що він домінуючий «альфа-самець».

Вважає себе посланцем небес — месія-рятівник православ’я і русского міра.

МАНІЯ ВЕЛИЧІ

Експерти відзначають у Путіна явні ознаки манії величі.

Щорічно шамани, чаклуни і церковники проводять на сакральних місцях відповідні ритуали, щоб возвести Путіна в сан «Вселенського Володимира Великого — Володаря Світу».

У Росії Путіна представляють як захисника «ісконно російських цінностей», яким протиставляють «загниваючий Захід».

Процвітаючі Америка та Європа давно поставлені у приклад росіянам як вороги.

Політичне керівництво Росії вихваляє російське православ’я, а церква і її поводир Кирило вихваляють Путіна і виправдовують війну в Грузії, Україні, Сирії.

Як у байці Крилова: «За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку».

Будуються нові храми, золотяться банi.

Путін, Медведєв і члени уряду присутні на всіх великих храмових службах, патріарх і президент — бізнес-партнери, злочинці-мільярдери.

Церква і держава в Росії — злочинна, політично-релігійна мафіозна терористична організація, яка промиває мозок росіянам, одурманюючи їх божевільними ідеями «русского міра», «триєдиної Русі», «третього Риму», «Святої Русі».

Російська держава і церква виховують справжніх шовіністів — російських фашистів.

У листопаді 2010 року колишній заступник голови уряду РФ Михайло Полторанін під час презентації книжки «Влада у тротиловому еквіваленті», зазначив: «Росія — це єврейський олігархат на чолі з дуетом Путін — Медведєв, яких олігархи привели до влади».

У березні 2014 року Полторанін заявив: «Росія йде до фашизму».

З екранів телевізорів, як потік водоспаду, ллється: «Вєлікая Росія», «встанемо з колін», «повернемо ісконно русскіє зємлі», «ні п’яді не віддамо», «захистимо російську мову», «Росія там, де звучить російська мова». І знову — військові паради, танки, літаки, ракети, як у нинішнього диктатора КНДР Кім Чен Ина та свого часу у Сталіна і Гітлера.

Водночас у Росії створюється культ особистості Путіна (як Сталіна) — Путін у танку; за штурвалом винищувача СУ-27 у Чечні; на підводному човні «Новомосковськ» і крейсері «Петро Великий» у Баренцовому морі; за штурвалом літака-амфібії під час гасіння пожежi в Рязанській області; за штурвалом військово-транспортного літака; спускається у батискафі на дно озера Байкал; на лижах у горах; за кермом автомобіля «Лада» під час автопробігу Чита — Владивосток; за кермом комбайна в полі; на мотоциклі серед байкерів; на дельта¬плані; верхом на коні з оголеним торсом; лікує тигрицю; серед дельфінів; в обнімку з котом, собакою, козою, малим леопардом, оленями, зі снайперською гвинтівкою оголений по пояс; на татамі як дзюдоїст; грає в хокей, співає на шоу. І нарешті — монах цілує руку Путіна у монастирі.

Фото і відео Путіна в різних амплуа масово тиражуються по телебаченню, в пресі, в настінних і кишенькових календарях, в iнтернеті.

Російський народ в екстазі від такого Путіна, як німці при Гітлері, китайці при Мао Цзедуні або радянські люди при Сталіні!

Путіну вдалося шляхом одурманення і брехні переконати населення, що він єдиний «рятівник Росії».

Проте Путін не врахував однієї обставини — світ перестав бути закритим, з’явився iнтернет, стало доступним супутникове телебачення і міжнародні ЗМІ.

Радянський Союз був закритий залізною завісою, всередині було всемогутнє КДБ, служакою якого був і Путін, — можна було безкарно ловити, саджати, відправляти в табори, в’язниці, «психушки», а найбільш неугодних режиму — таємно знищувати.

Кадебісту Путіну незатишно в сучасних умовах, він так не звик. Російська брехня і пропаганда — потворне повторення Радянського Союзу. Вони поховали СРСР, поховають і Росію — останню імперію зла.

«У ПУТІНА ВВІЙШОВ САТАНА»

У вересні 2014 року Патріарх Київський і всієї України-Русі Філарет заявив: «Серед правителів світу цього, які за фактом хрещення належать до Православної церкви, виявився справжній новий Каїн — не по імені, але по справах — Путін.

Справи ці свідчать, щоб цей правитель, як і перший в історії братовбивця Каїн, підпав під дію Сатани.

Путін говорить відверту і явну неправду: організовуючи та засилаючи в нашу державу вбивць-найманців — каже про «внутрішній конфлікт», до якого він нібито не причетний; направляючи в Україну підлеглі йому війська — всюди публічно заявляє, що цих військ немає.

В той час, коли в Україні загиблих воїнів, захисників Вітчизни, ховають як героїв — загиблих на Донбасі воїнів його країни ховають таємно, ретельно приховуючи правду про обставини їхньої смерті (російське народне: «Россия — это такая страна, где солдат хоронят тайно и со стыдом, а европейский сыр — демонстративно и с гордостью». — Авт.). Путін називає себе братом для українського народу, але насправді він за ділами своїми істинно став новим Каїном, проливаючи братню кров та брехнею обплутуючи весь світ. У Путіна, як в Іуди Іскаріота, ввійшов Сатана, але кінець сили його — близький».

У березні 2009 року Путін відвідав Православну гімназію у Тольятті і передав їй у дар Іверську Ікону Божої Матері XVIII століття.

Передаючи ікону, Путін перехрестився лівою рукою. Цензура телевізійного каналу ФСБ «Звєзда» не помітила це і пропустила сюжет в ефір.

Російські спеціалісти у сфері теології і Богослов’я відзначають, що хрещення лівою рукою є ознакою сатанізму, яка в Путіна проявилася на підсвідомому рівні.



Саме враз пригадати, що майже двісті років тому один iз найшанованiших у православ’ї святих, Преподобний і Богоносний Серафим Саровський Чудотворець своїм пророцтвом попере¬джав Росію:

«Серед слов’ян російських народиться істинний Антихрист — Бісолюд. Антихрист народиться у Росії, між Петербургом і Москвою, в середині ХХ століття. Коли прийде Антихрист, йому на землі скрізь доступ буде... Але Київська церква захистить вас, і істинному православ’ю нічого не зможе зробити Антихрист».

Антихрист — людина, яка видає себе за Месію (Мф. 24:4), але має злу сутність (2.Фес.2:8). У Святому Писанні сказано: Антихрист — посланник Сатани, буде переможений (2.Фес.2:8).

РОСІЙСЬКА ЦЕРКВА — «ПРИСТАНИЩЕ ДЕМОНІВ» І «СЛУЖИТЕЛЬКА АНТИХРИСТА»

Російська православна церква, очолювана патріархом Кирилом, оголосила Україні «Священну війну», а окупацію частини території України назвала «Хрестовим походом православ’я» і благословила Путіна на воєнну агресію проти України і війну в Сирії.

У травні 2015 року Президент Петро Порошенко під час урочистого засідання Верховної Ради зачитував імена Героїв України, половина з яких загинула в боротьбі проти російської агресії.

Щоб вшанувати хвилиною мовчання загиблих Героїв, піднялися всі присутні в парламенті представники церков і конфесій і навіть іноземці.

Лише священики УПЦ МП на чолі з Онуфрієм демон¬стративно не встали.

Представники УПЦ МП у Криму і на Донбасі відкрито підтримують російську агресію, брали активну участь у проведенні референдумів та проголошенні так званих «ЛНР» і «ДНР» і приєднанні Криму до РФ, закликали парафіян брати в руки зброю і вбивати українців, благословили ватажків терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» на війну проти України, надавали бойовикам пристановище в культових і храмових приміщеннях, переховували в храмах і церквах зброю.

Навіть Святогірську Лавру використовували як базу для російських диверсійних груп і сховище для зброї.

Російський диякон Андрій Кураєв так прокоментував появу бойовиків і російських військових у церквах і храмах Донбасу зі зброєю в руках.

У «Фейсбуці» він написав, що архімандрит Спасько-Преображенського Собору Іларіон повідомив, що до нього в собор увірвались бойовики зі зброєю в руках і примусили обвінчати «молодожонів» підрозділу «Мотороли» Шарніра і Риту, які відкрито мали при собі зброю, навіть наречена була з автоматом.

Кураєв заявив, що, згідно з Правилами (69) Трулльського Собору та традиції, яка зародилася ще в ранній Візантійський період, не тільки воїни, а навіть імператори перед тим, як зайти в Храм, знімали з себе зброю і залишали її поза Храмом.

Патріарх Кирило на появу російських бойовиків зі зброєю у храмах зауважив: «Їм зі зброєю в Храм дозволено — вони захисники».

Зафіксовані непоодинокі випадки, коли російські священики зі зброєю в руках перебували в лавах окупаційних військ на Донбасі й на руках мають кров українців.

Були випадки, коли вони катували українських військовополонених.

Священики УПЦ МП відмовлялися відспівувати українських військових, які загинули у боротьбі з російським агресором.

Митрополит РПЦ Ілларіон зазначає: «У нашому національному характері переважає холуйство і холопство, похабство і кровожерливість, безжалість і п’янство».

Існує ціла мережа російських священиків, які є агентами ФСБ РФ і активно допомагають російським військовим і бойовикам на сході України. РПЦ і УПЦ МП є важливою складовою так званої «гібридної війни», яку Росія веде проти України.

Воістину, російська церква — це «пристанище демонів» і «служителька Антихриста», а Кирило — диявол у рясі!



Вдумайтесь лише, що наробили політичний і релігійний психопати президент Путін (підполковник КДБ) і патріарх Кирило (агент КДБ «Михайлов») зі своїми співвітчизниками: громадян Росії — етнічних росіян, православних за вірою, вони послали в Україну вбивати своїх сусiдiв, братів і сестер по вірі в ім’я чергового міфу — «Вєлікая Росія».

ХТО Ж ТАКИЙ ПАТРІАРХ КИРИЛО?

Згідно з висновками комісії Президії Верховної Ради Росії з розслідування причин і обставин ГКЧП (серпень 1991 рік), яку очолювали Глєб Якунін і Лев Пономарьов, на основі архівних документів КДБ СРСР було встановлено «антиконституційне використання ЦК КПРС і КДБ СРСР низки церковних органів у своїх цілях шляхом вербування і засилання в них агентури КДБ.

Виявлено, що багато ієрархів РПЦ були таємними агентами КДБ, які мали стрімке просування по церковній ієрархії.

Характер виконуваних ними доручень засвідчує про невідділення синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків, який очолював iз 1989-го по 2009 рік владика Кирило, від держави та трансформацію цього церковного відділу в таємний центр агентури КДБ серед віруючих.

Владика Кирило (Гундяєв Володимир Михайлович, уро¬дженець Ленінграда) був таємним агентом КДБ під псевдонімом «Михайлов», який часто виконував таємні доручення КДБ у закордонних поїздках.

У Росії Гундяєва охрестили «тютюновим олігархом» з особистим статком у чотири мільярди доларів.

У 2003 році член Московської Гельсiнської групи, протоієрей РПЦ Юрій Едельштейн направив лист президенту Росії Путіну, в якому вказав про зв’язки митрополита Кирила з КДБ як таємного агента «Михайлова». Наївний — кому писав!

Путін розповів, що його хрестив у Преображенському соборі в Ленінграді священик Михайло — батько патріарха Кирила.

Російський публіцист Борис Стомахін відзначав, що в Радянському Союзі «місце ідеологічного відділу ЦК КПРС давно і міцно зайняла РПЦ — тоталітарна секта, створена Сталіним у 1943 році під виглядом відро¬дження православ’я, яка у радянські роки була фактично філією КДБ».

Попередник Кирила — патріарх Московський Алексій ІІ (Рідігер Олексій Михайлович) був завербований КДБ у лютому 1958 року під псевдонімом «Дроздов».

У грудні 1975 року митрополит Алексій ІІ був одним із засновників організації «Родіна» (обраний членом її ради), організації з прикриття діяльності КДБ під кураторством старшого офіцера ПГУ (зовнішня розвідка) КДБ СРСР Васильєва П.І.

Восени 1989 року мені випала нагода познайомитися у Москві особисто і з Алексієм ІІ, і з Кирилом. Потім, після розвалу Радянського Союзу, було ще декілька зустрічей iз ними.

Цікаві були розмови...

Уже тоді у їх висловлюваннях було недружелюбне, навіть вороже, ставлення до проголошення Україною незалежності та утворення УПЦ КП, її засновника Патріарха Київського Мстислава та Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Філарета.

На моє зауваження, що ми тепер незалежна держава, повинні мати свою Соборну Церкву, яка у нас була ще до появи Москви, вони, не сприймаючи ніяких доводів й історичних фактів, повчально говорили, що росіяни й українці — братні народи, єдиний слов’янський народ, для якого лише РПЦ є духовним центром, і що Україна це споконвічна територія Росії.

Кожен iз нас залишився при своїй думці.

Російський історик Василь Ключевський зазначав: «Російське духовенство завжди вчило паству свою не пізнавати і любити Бога, а лише боятися чортів, яких воно ж і розплодило зі своїми священиками».



Нагадаю, що московські священики у XV столітті у незаконний (неканонічний) спосіб відділилися від Київської православної церкви.

Майже півтора століття московську церкву не визнавало Вселенське Православ’я, називаючи її «пристанищем демонів», «служителькою антихриста».

У 1589 році, коли Патріарх Константинопольський Єремій ІІ прибув до Москви, російський цар Борис Годунов ув’язнив його у монастирі й утримував доти, поки той, під психологічним тиском і залякуваннями бути страченим, не підписав Грамоти про визнання московської церкви.

Тепер московська церква здіймає ґвалт, що Київський патріархат, від якого вони свого часу відкололися, не має права на самостійність, а українці — «розкольники» православ’я і не мають права на свою Соборну Церкву.

За наше жито нас і бито!

УБИВЦЯ І БАНДИТ

В інтерв’ю журналу New Yorker віце-президент США Джозеф Байден розповів про свій візит до Путіна в 2011 році, який на той час був прем’єр-міністром Росії.

«Я сказав йому: «Пане прем’єр-міністре, я дивлюся вам в очі і мені здається, що у вас немає душі». Він поглянув на мене, посміхнувся і відповів: «Ми з вами розуміємо один одного», — повiдомив Байден.

Сенатор США Джон Маккейн у грудні 2016 року заявив:

«Володимир Путін бандит, убивця й агент КДБ. Давайте називати Путіна тим, ким він є». З Путіним потрібно говорити саме з позиції сили, як це робив президент Рональд Рейган, — наголосив Маккейн.

У лютому 2017 року, виступаючи в Сенаті, Джон Маккейн заявив: «...Усі знають, що Путін є вбивцею. Він м’ясник і головоріз».

Під час промови Маккейн перерахував загиблих політичних опонентів Путіна і журналістів, у вбивстві яких обґрунтовано звинувачують президента Росії.

Полторанін звинуватив Путіна в організації вбивства 3 липня 1998 року голови Всеросійського руху на підтримку армії, депутата Державної Думи генерала Льва Рохліна, який готував усунення Єльцина з поста президента Росії.

Після вбивства Путін у «пожежному порядку» був призначений директором ФСБ РФ.

ПРОРОЦТВА

На початку 60-х років минулого століття агенти КДБ доповіли першій особі СРСР — секретарю ЦК КПРС Микиті Хрущову, що болгарська провидиця, сліпа Ванга, передбачила, що якийсь «карлик iз чорною душею на ім’я Володимир», який буде правити Росією, на початку ХХІ століття розпочне війну з Україною.

Потім ця війна переросте у громадянську війну в самій Росії, яку почнуть її прості люди, обдурені своїми правителями, і закінчиться перемогою народу, який повстане проти режиму «карлика», і крахом його самого.

Прочитавши донесення, Хрущов iз посмішкою фиркнув і відправив його в архів КДБ на «вічне збереження».

Самого ж «карлика», за пророцтвом Ванги, чекає таке: «Біля Кремлівської стіни на такій же площі мертвого «карлика» Володимира викинуть і закопають.

Живого Володимира — «карлика в Кремлі» приведуть у кайданах і посадять у в’язницю».

Скажете, містика, нездійсненне «неможебути»? Самовпевнений Хрущов свого часу поспішив саме так подумати...

Попередник і колега Путіна — нарком внутрішніх справ СРСР Микола Єжов за свій маленький зріст у народі був прозваний також «карликом», але «кривавим» (Путін, за висловом Ванги, — «карлик iз чорною душею»).

Єжов був гомосексуалістом (сам визнав це на суді), Путін, за твердженням його колег iз КДБ, — педофіл. У лютому 1940 року «кривавий карлик» був арештований, засуджений і розстріляний.



Путін сьогодні — «карлик» не лише «з чорною душею», а вже «по коліна і лікті в крові».

Історія знає «карликів-диктаторів», які розв’язували кровопролитні війни, чинили масовий терор і геноцид народів, у тому числі й своїх, від чого загинули мільйони людей: Наполеон, Ленін, Троцький, Сталін, Гітлер, Маодзедун, Пол Пот, а тепер Путін — «Гітлер—Сталін ХХІ століття».

Задумайтесь. У 2011 році афонські старці передбачили Президенту України Віктору Януковичу відхід від справ політичних і навіть земних, воєнну агресію Росії проти України і майбутнє цих держав.

Що трапилося далі — відомо, як і те, до чого призвела втеча зрадника Януковича.

Улітку 2014 року Путін, на письмове прохання Януковича ввести російські війська в Україну, розпочав воєнну агресію.

Згадайте прокляття матері одного з убитих Героїв Небесної сотні на майдані Незалежності:

«Щоб ви хоронили своїх дітей, як я свого сина!». У березні 2015 року загинув, провалившись з автомобілем під лід, син екс-президента України — Віктор Янукович (молодший).

Що ж, устами афонських старців чекає у майбутньому Україну і Росію? Адже їхніми устами до нас звертається Творець, а значить — слова Старців є істина.

Їхніх пророцтв бояться сильні світу цього, але від них нікуди не сховатися.

За пророцтвом афонських старців: «Україну очікує важкий час, але він триватиме недовго — по Божій Волі, судилося створити могутню Державу, порівнянну з Київською Руссю, бо Дух Святої Русі знаходиться у Києві, і його пробудили люди. 22 роки — був лише летаргійний сон Великого Народу».

А ЩО Ж ЧЕКАЄ РОСІЮ?

«Росія, незважаючи на свої прагнення відродити нову імперію, зазнає краху. Її чекає ізоляція і самодержавство. Але російський правитель протримається на троні недовго, декілька років, і піде з ганьбою.

Сама Росія продовжить своє існування, але вже без частини земель на півдні та сході. Більшість російських провінцій стануть вільними від опіки Москви і входитимуть у державу Російську на правах незалежних територій», — пророкують Афонські ясновидці.

Звичайно, всьому цьому можна і не вірити. Час покаже, як показував і раніше здійснення пророцтв афонських старців...

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,

Герой України, заступник голови «Спілки офіцерів України»



