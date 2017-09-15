Політичний цирк

Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил» його імені, колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, ранком 10 вересня, як і обіцяв, вирушив поїздом «Перемишль — Київ» в Україну. На під’їзді до польсько-українського ПП «Краковець» потяг зупинився, і через гучномовці у вагонах було оголошено, що «особа, якій не дозволено в’їзд в Україну», має його полишити. Як пояснювали обуреним пасажирам провідники, таке рішення було прийняте керівництвом «Укрзалізниці» після отримання інформації від адміністрації Державної прикордонної служби, що в поїзді перебуває людина, чий паспорт, що підтверджує громадянство України, визнаний недійсним.

Коли стало зрозуміло, що поїзд не зрушить з місця, Міхеїл Саакашвілі разом із кількома народними депутатами та групою прихильників пересіли в автобуси, і колона рушила у напрямку ПП «Шегині». Польські прикордонники пропустили екс-президента Грузії, однак він «застряг» у нейтральній зоні, оскільки українська сторона закрила кордон, пояснивши це «інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області про замінування ПП «Шегині».

Близько 20:00 натовп прихильників Міхеїла Саакашвілі посунув на прикордонний пост, вздовж якого вишикувалися прикордонники, та, зчинивши бійку і фактично порушивши державний кордон, разом із своїм лідером, прорвалися на територію України. При цьому ніхто з українських політиків і громадських діячів, які перебували в «сірій зоні» на українсько-польському кордоні разом з Міхеїлом Саакашвілі, також не пройшли прикордонний контроль з українського боку, що є грубим порушенням закону. У сутичці постраждали 11 працівників Нацполіції і п’ятеро чоловік із Держприкордонслужби. На запитання журналістів, чому був допущений незаконний перетин кордону, керівництво Держприкордонслужби наголосило, що «прикордонники дістали наказ не застосовувати зброю та засоби фізичного впливу».

Після цього головний учасник шоу в доброму гуморі сів в автомобіль, приїхав до Львова, де, за повідомленням місцевих ЗМІ, «погуляв містом у супроводі Андрія Садового, Юлії Тимошенко і ще кількох народних депутатів». Саакашвілі заявив, що чекатиме на приїзд своєї родини...

Гірко було спостерігати за цим, без перебільшення, політичним цирком. Соромно, що влада, не бажаючи в’їзду до країни політичного опонента, не змогла прийняти гідного рішення, узяти відповідальність на себе, а почала прикриватись працівниками «Укрзалізниці», офіцерами та солдатами прикордонної служби. Страшно було дивитись, як натовп проривав кордон, відштовхував, хапав за горло, кидав на землю хлопців у формі... І гидко було бачити, як піарилися на приниженні гідності наших бійців, зрештою всієї країни, окремі політики.

Ціною свого життя українські прикордонники захищали і захищають наші східні рубежі. Тож дуже цинічний вигляд мало те, коли, прорвавшись через ПП, дехто із прихильників Саакашвілі почав кричати: «Перемога, перемога!». Чия перемога? Ляльководів із Банкової? Їхніх опонентів? Російських ЗМІ, які цілодобово смакували «картинку» із нашого західного кордону?

Влада вустами генпрокурора Юрія Луценка вже заявила, що «організатори незаконного перетину кордону в ПП «Шегині», ті, хто керував такими діями чи сприяв їм порадами, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності». Але в такому разі починати їй потрібно із себе.

Руслана ЗІНЧЕНКО