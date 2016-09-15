Спомин про Великдень Української незалежності

Фотосвітлини з колекції Ігоря Пелеха, парафії Святої Тройці УПЦ КП в день святкування 25-ї річниці Незалежності України в українському селі в Пармі (штат Огайо).



Я люблю тебе, Україно,

Люблю всім серцем своїм,

Ти на світі така єдина,

Хоча зараз багато змін.



Хоча зараз тривожно, страшно,

Вже два роки іде війна,

Там солдати, там наші хлопці

Захищають твоє ім’я.



Двадцять п’ять, ти така красива,

Стільки сили в тобі і життя,

Але біль і тривога в серці

Ти втрачаєш синів, війна.



Величезна ціна незалежності,

Яку платимо зараз ми,

Там, країно, твої ровесники

У полоні страшної біди.



Та ми сильні, ми справимось, зможемо,

Зовсім скоро настане час,

Коли ми ту війну переможемо,

Буде сонце світити для нас.



Будеш ти незалежна по-справжньому,

Будеш вільною від усіх бід,

Я молюся до Бога завжди,

Аби він захистив і зберіг!

Марія Скочиліс