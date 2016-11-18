Порозуміння зміцнює мінливий світ

Офіційний візит до Республіки Словенія Президента Петра Порошенка видався напрочуд насиченим конкретним змістом. За протокольними церемоніями та обміном державними нагородами господар Президент Словенії Борут Пахор вручив гостеві орден «За виняткові заслуги», а Петро Порошенко віддячив орденом Свободи — було не приховати прикладного змісту й мети візиту.

Після завершення переговорів президентів і делегацій сторони підписали кілька двосторонніх документів про співпрацю. Серед них: міжурядова угода у формі обміну нотами про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ; Меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива між Держенергоефективності України та Міністерством інфраструктури і територіального планування Словенії; Меморандум про співробітництво у сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду між Держспоживзахисту України та Ринковою інспекцією Республіки Словенія; Угода про співробітництво між Державною архівною службою України і архівами Республіки Словенія.

Окрім цього, Петро Порошенко й Борут Пахор ухвалили спільну декларацію про двостороннє співробітництво. У документі, який засвідчує чималі перспективи подальшого розвитку двосторонньої співпраці, зокрема в торговельно-економічній, науково-технічній та інших галузях, відзначено спільність позицій у безпекових питаннях країн. Тож домовлено про тісну взаємодію в межах міжнародних організацій і наголошено на перспективності налагодження партнерства в гуманітарній сфері.

У декларації погоджено й перспективне дослідження подій, які є спільною історією України та Словенії, особливо в контексті 100-ї річниці Першої світової війни, повідомляє департамент прес-служби АП. Знайшлося там місце й пріоритетним напрямам двосторонньої співпраці, зокрема в галузі безпеки — задля подолання і запобігання новим викликам і загрозам; поєднанню необхідних зусиль для припинення агресії Росії на Донбасі й відновлення суверенітету України на території Криму; розвитку міжпарламентської, секторальної і регіональної співпраці; подальшому поглибленню зв’язків України та Словенії у культурно-гуманітарній сфері.

Одразу ж глави держав дали спільну прес-конференцію, на якій Петро Порошенко оголосив про домовленість безпосереднього авіасполучення між столицями — Києвом і Любляною. Такий крок сприятиме реалізації туристичного та бізнес-потенціалу, який країни зобов’язані всебічно поглиблювати. Це набуде особливої актуальності після довгоочікуваного Україною рішення — отримання безвізового режиму з ЄС — події, яка, за висловом Петра Порошенка, стане важливим кроком до інтенсифікації контактів між нашими народами. Тож не дивно, що Борут Пахор цілковито й відверто підтримує євроінтеграційні прагнення України, зокрема її подальше членство в ЄС.

Крім того, у програмі візиту глави держави — зустрічі з Прем’єр-міністром Словенії Міро Цераром, головою Державних зборів Міланом Брглезом, мером Любляни Зораном Янковичем. Петро Порошенко поспілкується з керівниками провідних словенських компаній, зокрема тих, що працюють на українському ринку, а також з українською громадою, взявши участь у відкритті пам’ятника Григорієві Сковороді у столиці цієї балканської країни.

Юрій МЕДУНИЦЯ