Громада заслуговує медалі

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Published 02/12/2016 06:08:00 | 12 times read
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Із головою Державних Зборів Угорщини Ласло Кьовером Володимир Гройсман обговорив питання щодо здійснення реформ та стану національних громад в обох країнах. Наступний пункт порядку денного — зустріч з активом української громади Угорщини.
Глава уряду пояснював «угорським» українцям, що наразі країни розпочали нову історію зближення і поглиблення співпраці. А відзнаку — ювілейну медаль «25 років Незалежності України» — Прем’єр вручав старшому викладачеві Будапештського університету ім. Лоранда Етвеша Вікторії Лебович, голові самоврядування українців м. Ніредьгаза Юдіт Софілканич та викладачеві української мови Сегедського наукового університету, голові самоврядування українців м. Сегед Наталії Шайтош-Запоточній.
Катерина МАЦЕГОРА






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