Молитва за жертв Голодомору

В солідарності з народом України, який відзначив роковини великої трагедії України—Голодомору 1932-33 рр., українська громада в Норт Порті, Флорида, помолилася за невинних жертв Голодомору. Соборна панахида була відправлена в соборі Входу в Храм Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. В панахиді взяли участь греко-католицькі отці о. Василь Петрів, протопресвітер Володимир Волощук та православні священники о. Іван Фатенко та о. Олег Сацюк.

Члени Громадського комітету Віра Боднарук (голова Громадського комітету), Анна Марія Сусла (голова 56 від. Союзу українок Америки), Рома Ґуран (секретар Громадського комітету), Александра Попель (скарбник Громадського комітету), Лідія Білоус ( СУА) та Одарка Горбачевська (Український-Американський клуб) також були присутні на панахиді зі свічками.

Віра БОДНАРУК,

голова Громадського комітету, професор

Фото Віктора ЛІСНИЧОГО



