Українська громада в Польщі отримає підтримку України

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Published 09/12/2016 04:26:00 | 13 times read
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Президент Петро Порошенко 2 грудня вшанував пам’ять Тараса Шевченка та поклав квіти біля підніжжя пам’ятника великому українцеві у польській столиці.
Президент поспілкувався з представниками громадських організацій, які завітали на зустріч із Главою Української держави.
Петро Порошенко привітав польських українців з 25-ю річницею референдуму про незалежність України та встановленням дипломатичних відносин між незалежною Україною та Республікою Польщею – першою країною, яка визнала незалежність Української держави.
Президент поінформував представників української діаспори про результати сьогоднішніх українсько-польських домовленостей, які відкривають нові можливості в оборонній сфері та енергетиці.
Петро Порошенко наголосив, що українська громада в Польщі має бути підтримана Українською державою та повідомив, що дав відповідне доручення Уряду.
Учасники зібрання спільно виконали національний гімн нашої країни.
Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,
«Українське Слово»

 



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