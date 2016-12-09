Українська громада в Польщі отримає підтримку України

Президент Петро Порошенко 2 грудня вшанував пам’ять Тараса Шевченка та поклав квіти біля підніжжя пам’ятника великому українцеві у польській столиці.

Президент поспілкувався з представниками громадських організацій, які завітали на зустріч із Главою Української держави.

Петро Порошенко привітав польських українців з 25-ю річницею референдуму про незалежність України та встановленням дипломатичних відносин між незалежною Україною та Республікою Польщею – першою країною, яка визнала незалежність Української держави.

Президент поінформував представників української діаспори про результати сьогоднішніх українсько-польських домовленостей, які відкривають нові можливості в оборонній сфері та енергетиці.

Петро Порошенко наголосив, що українська громада в Польщі має бути підтримана Українською державою та повідомив, що дав відповідне доручення Уряду.

Учасники зібрання спільно виконали національний гімн нашої країни.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»





