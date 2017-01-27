Петро Порошенко: Ви працюєте на розширення світової солідарності з нашою державою

Home | УКРАЇНСТВО | ДІАСПОРА | Петро Порошенко: Ви працюєте на розширення світової солідарності з нашою державою
Font size: Decrease font Enlarge font
Published 27/01/2017 05:15:00 | 2 times read
image

Під час офіційного візиту до Фінляндської Республіки Президент Петро Порошенко поклав квіти до будинку першої дипломатичної місії України у Фінляндії в 1918-1921 роках та зустрівся з представниками місцевої української громади.
Президент наголосив, що нині Фінляндія надає безпрецедентну підтримку Україні по багатьох напрямках: і в питанні санкцій проти агресора – Росії, і в питані надання українцям безвізового режиму, і щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
«Це є дуже потужний формат підтримки українців», - сказав він та додав, що Президент Фінляндії захищає позиції України і ми дуже вдячні йому таку солідарність.
Глава держави зазначив, що Фінляндія допомагає реабілітувати героїв – воїнів, які захищають Україну.
За його словами, все це вдалося завдяки і значним зусиллям української діаспори. «Без вас не було б таких відносин України з Фінляндією», - сказав Петро Порошенко і підкреслив, що діаспора по всьому світу стала потужним фактором впливу на рішення Урядів і Президентів країн – міжнародних партнерів України.
«Саме це цементує нашу світову солідарність і солідарність глобальної коаліції світу на підтримку України в ці важкі часи», - підкреслив Петро Порошенко.
Глава держави висловив впевненість, що Україна переможе політико-дипломатичним шляхом. Він повідомив, що Україна подала позови до Міжнародного суду ООН проти Росії щодо фінансування тероризму та порушення прав людини в Криму.
Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,
«Українське Слово»

 



Rate this article
0


Subscribe to comments feed Comments (0 posted):

total: | displaying:

Post your comment

Please enter the code you see in the image:


  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Themes
No tags for this article
Subscribe to Newsletter
: