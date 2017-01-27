Петро Порошенко: Ви працюєте на розширення світової солідарності з нашою державою

Під час офіційного візиту до Фінляндської Республіки Президент Петро Порошенко поклав квіти до будинку першої дипломатичної місії України у Фінляндії в 1918-1921 роках та зустрівся з представниками місцевої української громади.

Президент наголосив, що нині Фінляндія надає безпрецедентну підтримку Україні по багатьох напрямках: і в питанні санкцій проти агресора – Росії, і в питані надання українцям безвізового режиму, і щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

«Це є дуже потужний формат підтримки українців», - сказав він та додав, що Президент Фінляндії захищає позиції України і ми дуже вдячні йому таку солідарність.

Глава держави зазначив, що Фінляндія допомагає реабілітувати героїв – воїнів, які захищають Україну.

За його словами, все це вдалося завдяки і значним зусиллям української діаспори. «Без вас не було б таких відносин України з Фінляндією», - сказав Петро Порошенко і підкреслив, що діаспора по всьому світу стала потужним фактором впливу на рішення Урядів і Президентів країн – міжнародних партнерів України.

«Саме це цементує нашу світову солідарність і солідарність глобальної коаліції світу на підтримку України в ці важкі часи», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави висловив впевненість, що Україна переможе політико-дипломатичним шляхом. Він повідомив, що Україна подала позови до Міжнародного суду ООН проти Росії щодо фінансування тероризму та порушення прав людини в Криму.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»





