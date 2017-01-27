Естонська діаспора не забуває коріння

В українській греко-католицький церкві Таллінна Петро Порошенко зустрівся з представниками української громади. Він наголосив, що зусилля українців за кордоном на підтримку України дуже важливі, оскільки допомагають Батьківщині захищатися від зовнішньої агресії, зміцнюють зв’язки між Україною та Естонією, наближають нашу країну до Європи.

Наші урядовці, дипломати й парламентарії роблять усе, щоб забезпечити Україні підтримку світової спільноти. Ці дії — один з найефективніших інструментів гарантування територіальної цілісності, незалежності й захисту суверенітету нашої країни. На думку Президента, лише нині українці роблять свідомий вибір на користь Євросоюзу й НАТО, побудови власної самостійної європейської держави. «Без підтримки діаспори це було б неможливо», — наголосив Петро Порошенко.

Крім того, Україна послідовно реформується й змінюється, запроваджуючи найліпші європейські практики й стандарти зокрема за допомогою естонської сторони.

Петро Порошенко подякував за зусилля Конгресу українців Естонії, спрямовані на вилучення з продажу в найбільших книжкових магазинах Естонії українофобської продукції, відзначив діяльність Центру української культури у Таллінні й Естонської ради біженців, які беруть участь у кампанії Ukraina Heak» (Підтримка України). Він висловив подяку за організацію збирання коштів для допомоги пораненим та їхнім родинам, а також переселенцям, які постраждали від російської агресії на Донбасі.

Особисту вдячність Петро Порошенко висловив на адресу голови Конгресу українців Естонії Віри Коник та керівника Асоціації українських організацій в Естонії Володимира Паламаря за організацію важливих заходів на підтримку України та культурно-просвітницьку роботу, мета якої — збереження прабатьківської культури й мови.

Оксана КРАМАРЧУК