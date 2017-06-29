Анна Київська - символ партнерських стосунків між Парижем і Києвом

Під час робочої поїздки до Французької Республіки Президент Петро Порошенко 26 червня відвідав місто Санліс, де вшанував пам'ять Анни Київської – Королеви Франції та зустрівся з українською громадою Франції.

Глава держави розповів про результати сьогоднішніх переговорів з керівництвом Франції. «Дуже символічно, що ця зустріч відбувається фактично першою після парламентських виборів у Франції. Це яскрава демонстрація важливості для нового французького керівництва відносини з Україною, і наскільки першим пріоритетом зараз є Україна в європейській політиці», - зазначив він.

Президент додав, що якщо багато років до цього Україна була не суб’єктом, а є об’єктом політики, то нині нічого стосовно України не вирішується без України. «Ніхто нам не висуває ніяких вимог, нас запитують: чим вам допомогти», - розповів Петро Порошенко. За його словами, Україна в першу чергу потребує єдності та солідарності. «Весь світ має зараз бути з нами в умовах російської агресії. Ви разом з нами маєте називати агресію - агресією, Росію - агресором, а Анну Київську – Анною Київською», - наголосив Глава держави. Він додав: «І навіть, коли росіяни хотіли вкрасти у нас нашу історію, ми цього не дозволимо. Весь світ зараз буде знати Анну як Анну Київську і символ партнерських стосунків між Францією і Україною, між Парижем і Києвом».

Президент розповів, що під час сьогоднішніх переговорів було досягнуто низку домовленостей, зокрема Франція продемонструвала відданість Нормандському формату. «Франція разом з нами. Не лише Франція і Німеччина, а весь ЄС, бо Президент Макрон і Канцлер Меркель представляють не лише Францію та Німеччину, а весь ЄС у солідарності в нашій боротьбі за територіальну цілісність, суверенітет, незалежність, волю та демократію», - наголосив Петро Порошенко.

«За часів Януковича і до цього Україна була нерукопотискаєма. Сьогодні з нами координують зусилля із безпеки Європи, усього світу. Це тому що український Президент такий? Чи український Уряд, міністри, посольство? Не тільки і не скільки. Тому, що український народ продемонстрував себе під час Революції Гідності, протягом трьох років, коли ми зробили неймовірне», - наголосив Президент. Він нагадав, що протягом останніх років було відновлено українську армію, запроваджено Євросоюзом безвізовий режим для українців, завершується ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, рішення в Стокгольмському арбітражі щодо газового контракту з Росією.

«Подивіться скільки перемог йде крок за кроком. Якщо ти знаєш, що ти робиш і за тобою є вільна, демократична країна. Це лише початок», - підкреслив Глава держави. Він додав, що Україна має довіру європейських партнерів, і доля України з Європою.

Президент також відвідав Абатство Святого Вікентія, яке буле засновано Королевою Франції Анною Київською, та ознайомився з роботою Українського культурного центру, розміщеного в Церкві святого Бориса і Гліба.

****

Під час робочого візиту до Французької Республіки Президент Петро Порошенко відвідав місто Санліс, де вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-33 років та поклав квіти до Меморіальної дошки.

Меморіальна дошка жертвам Голодомору була встановлена в Санлісі у 2008 році з нагоди естафети незгасимого вогню Голодомору, яка проходила 19 серпня 2008 року містами Франції.

Дошка розташована на одній з історичних площ міста – площі давньоримських Арен (place des Arènes). Поруч з меморіальною дошкою було посаджено дерево магнолії.

З цього часу, щороку у листопаді в рамках офіційних заходів з відзначення роковин Голодомору до пам’ятної дошки покладають квіти представники посольства України, української церкви та української громади за участі офіційних представників Франції. Вшановують невинних жертв Голодомору також щороку у травні з нагоди проведення Дня Анни Ярославни в Санлісі.

Монумент київській князівні, яка у 1051 взяла шлюб з королем Генріхом І і стала королевою Франції, знаходиться на тій самій площі, що й Меморіальна дошка жертвам Голодомору.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»