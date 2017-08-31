Світовому конгресу українців - 50!

Заснований 1967 року, нині Світовий конгрес українців має мережу складових організацій і зв’язків з українцями у 53країнах.

2003 року визнаний Економічною і соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом.

50 років тому отець Василь Кушнір, перший президент Світового конгресу вільних українців, на першому конгресі у Нью-Йорку зазначив: «Ми документуємо перед світом непохитну волю українського народу до відновлення його суверенної соборної держави; маніфестуємо солідарність української спільноти у вільному світі; об’єднуємо всі сили українців для органічної співпраці; прокладаємо шлях до скріплення й розбудови всіх ділянок життя української спільноти у вільному світі». Ці слова виявилися програмними у діяльності СКУ — найбільшої та найавторитетнішої організації українців за межами України.

Відзначення 50-ліття СКУ відбувається впродовж року у різних країнах на усіх континентах. Серед основних заходів — низка конференцій щодо майбутньої діяльності СКУ, які відбудуться в містах Буенос-Айрес, Сідней, Рим, Лісабон, Афіни, Брюссель, Нью-Йорк і Торонто.

Ювілейний захід за участю діаспорян із 39 країн, присвячений 50-літтю Світового конгресу українців, в Україні тривав три дні — 27—29 серпня, а значна частина подій відбувалася на базі Національного університету «Львівська політехніка».

«СКУ - ПОТУЖНА СИЛА, ЯКА ВІДСТОЮЄ ПОЛІТИЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ В СВІТІ»

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко привітали Світовий конґрес українців, усіх його керівників і учасників з 50-річчям з дня створення цієї організації. Під час урочистостей з нагоди ювілею СКУ, Глава держави зазначив, що учасники Річних загальних зборів Світового конґресу українців дуже вдало обрали дату його проведення. «У дні святкування 26 річниці Незалежності нашої держави, Київ, як батьківський дім, приймає дітей України з усього світу. Радий бути у вашому колі, наше дороге світове українство», - сказав Петро Порошенко.

За його словами, у дні нашого національного свята ми згадуємо усіх, хто віддав своє серце боротьбі за незалежність, хто зараз робить усе можливе і неможливе для зміцнення і захисту нашої держави. «Ми згадуємо всіх, у які б далекі світи не пролягли їхні життєві шляхи. Адже на всіх дорогах дороговказом для патріотів України була українська зоря», - зауважив Президент.

Петро Порошенко додав, що свято Незалежності є особливим для українських організацій всього світу, адже саме мрія про українську державу надихала засновників СКУ, які 50 років тому запропонували ідею єднання і консолідації зусиль усіх патріотичних сил на всіх континентах.

Глава держави, подякував Конґресу за активне сприяння міжнародному визнанню Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу. «За півстоліття своєї діяльності Світовий конґрес українців став сильним, консолідованим виразником прагнень України та її вірним захисником у світі», - наголосив він.

За словами Президента, є широке поле для активізації співпраці і просто людських контактів закордонних українців з історичною Батьківщиною. Для цього у червні цього року була схвалена Концепція Державної програми співпраці із закордонними українцями на 2017–2020 роки. «Закликаю вас активніше долучатися до наповнення і реалізації цієї Програми, адже вона є «дорожньою картою», за якою ближчими роками ми працюватимемо разом. То наша спільна робота, спільні задачі і спільні прагнення», - звернувся він до присутніх.

«Хочу ще раз підкреслити – ви є надійна і потужна сила, яка далеко за межами України відстоює політичні, економічні та культурні інтереси нашої держави. Ми єдині у бажанні добра для нашого народу і готові спільно працювати для нашої високої мети», - сказав Петро Порошенко.

Президент від імені Української держави та українського народу подякував за всі зусилля задля захисту незалежності та підтримки європейських прагнень нашого народу. «Я знаю, що Президент Світового конґресу українців Євген Чолій невтомно, разом з українськими дипломатами, боровся за безвіз, за Угоду про асоціацію. Навіть коли деякі політики всередині країни втратили віру у те, що у нас буде безвіз, що Угода про асоціацію, з вимогою підписати яку українці вийшли на Революцію Гідності, теж може бути не ратифікована через дії Росії, в тому числі і через організований у Нідерландах референдум. Я дуже дякую, що у високих кабінетах і в діалогах з громадськістю ми твердо відчували підтримку світового українства», - зазначив він.

Петро Порошенко висловив впевненість, що і в подальшому Україна може розрахувати на таку саму ефективну координацію і взаємодію з боку СКУ щодо зусиль нашої держави із захисту суверенітету, територіальної цілісності, незалежності, реалізації наших амбіційних європейських і євроатлантичних цілей.

«Бо окремі політики всередині України і за її межами також не вірять, що ми отримаємо і перспективу членства в Європейському Союзі, і перспективу членства в НАТО. Ми подолаємо ці бар’єри. Ми змінимо країну. Україна буде відповідати тим критеріям, які необхідні для того, щоб подавати заявку на членство. І ми продовжимо наш європейський та євроатлантичний шлях», - переконаний Глава держави.

Президент також зауважив, що більшість з учасників Річних загальних зборів Світового конґресу українців 24 серпня мали можливість бути на Майдані Незалежності, на Хрещатику і бачити воєнний парад. «Ідея цього параду цього року була дуже чітка і зрозуміла. Ми не просто продемонстрували сильну новонароджену українську армію, українських героїв. Добре навчених, добре одягнутих, добре озброєних і патріотичних. Ми це продемонстрували раніше. Але ідеєю цього параду було, щоб вперше в історії України Майданом Незалежності, Хрещатиком йшли наші союзники, партнери, які підтримують Україну зараз, у боротьбі з російською агресією», - підкреслив він.

«Ніколи це не було так важливо і так символічно. Підрозділи збройних сил США, Великої Британії, європейських країн – членів НАТО, Молдови, Грузії пліч-опліч з українськими захисниками йшли Хрещатиком, Майданом і Незалежності, символізуючи єдність України з усім світом», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив, що цю єдність було б значно складніше організувати якби не діяльність Світового конґресу українців, якби не діяльність кожного українця за кордоном, який куди б не приїжджав ставав пліч-опліч з Президентом, з Урядом, забезпечуючи дві речі – єдність світу і солідарність з Україною. «Україна стала на шлях докорінних перетворень. Наступ на корупцію, реформа правосуддя, макроекономічна стабілізація і зростання економіки – першочергові пріоритети задля гарантування гідного життя українських громадян. Ми послідовно працюємо над їх реалізацією, хоч зараз Росія робить все можливе, аби заблокувати наш рух. Але ми витримали всі удари ворога і втрималися на ногах. У нас є підстави впевнено дивитися у майбутнє», - підкреслив він.

Петро Порошенко зазначив, що нарешті Україна продемонструвала свої здатності, здатності перемагати. За його словами, найголовніше – ми нарешті позбуваємося того, що Євген Маланюк називав «прокляттям завжди апріорної і тотальної капітуляції, капітуляцією ще перед боєм».

«Ми тепер знаємо собі ціну, у нас пишеться яскрава історія перемог і успіхів. Україні є що продемонструвати, у світового українства є досвід і можливості донесення правди про Україну до урядів і народів світу. Ми дуже на вас розраховуємо. Спільно ми здобудемо перемогу і на інформаційному фронті боротьби з російською агресією. Бо інформаційна війна є ключовим елементом російської гібридної війни», - зазначив Президент.

«Ми переможемо і тут переможемо, бо правда з нами і Бог з Україною зараз. Тому перемога є невідворотною», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави побажав усім учасникам цього ювілейного зібрання, усій світовій українській громаді світлої мудрості, добра, виваженості, цікавих ініціатив, вагомих результатів. «Головне, щоб в серці кожного з нас обов’язково залишалася Україна. Бо кращої держави не існує», - сказав Петро Порошенко.

УКРАЇНА СЬОГОДНІ ПОТРЕБУЄ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА ЯК НІКОЛИ

У своєму виступі Президент СКУ Євген Чолій наголосив, що Україна сьогодні потребує закордонного українства як ніколи. Він підкреслив, що найпершим завданням світового українства є допомога у боротьбі з російським імперським агресором і відновленні територіальної цілісності України, звільнення усіх українських політичних в’язнів, які перебувають на окупованій території та в Росії.

«Ми щоденно вболіваємо за Україну. Нам слід допомоги світові побачити Україну як цивілізовану, розвинену, європейську державу», - підкреслив Євген Чолій.

Світовий конґрес українців закликав «допомогти Україні просуватися до Європи і ніколи не повертатися до страшного радянського минулого».

Світовий конґрес українців був заснований у 1967 році та об’єднує українців з 53 країн світу, де проживає близько 20 млн українців.

Євген Чолій наголосив: «Найкращим свідчення наших успіхів є ріст мережі СКУ, яка з моменту його заснування збільшилася з 17 до 53 країн світу». Він підкреслив, що попри те, що до СКУ входять представники різних країн, вони поділяють одну спільну мету з українським народом в Україні – «про незалежну, демократичну, некорумповану європейську Україну».

«Український народ продемонстрував продовж своєї героїчної історії, що він ніколи не зупиниться, поки не втілить в життя прагнення вільно і гідно жити на своїй землі. І воно буде реалізовано, оскільки правда за нами і Господь Бог, як у минулому, так й в майбутньому. Ми сьогодні разом рухаємося вперед», - сказав Президент Світового Конґресу Українців.

Президент СКУ від імені Конґресу вручив Главі Української держави символічний подарунок – скляну скульптуру «Ангел миру».

«СВІТОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ СТАВ НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ВЕЛИКОЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ»

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав узяв участь у зустрічі з делегатами Річних загальних зборів Світового конгресу українців з нагоди його 50-річчя, яка відбулася 25 серпня у приміщенні Міністерства закордонних справ України.

У привітальному слові Предстоятель відзначив, що за останніх п’ять років Світовий конгрес українців дуже змінився. «Перш за все, Світовий конгрес українців став невід’ємною частиною великої світової політики. Це – потужна сила української громади в цілому світі. Це – потужна сила, яка говорить від імені українського народу, який живе не тільки в Україні, а й по цілому світі. Це – потужна сила, яка об’єднує наше українство», – вважає Блаженніший Святослав.

Цього року наша Церква відзначає 125-річчя від дня народження патріарха Йосипа (Сліпого). І це було його гасло «Любов до істини собирає в розсіяні сущих». «З іншого боку, – продовжив Предстоятель, – змінюється Україна, Українська держава… І змінюється свідомість Української держави, що світове українство є невід’ємною частиною свого народу. Ми живемо в різних країнах, але ми невід’ємна частина одного і того самого Українського народу, який сьогодні голосно заявляє про свою гідність, про свою свободу і про свою незалежність».

За його словами, сьогодні змінюються й українські Церкви… «Сьогодні Українська Греко-Католицька Церква – це глобальна Церква, реально присутня в цілому світі. І коли дивлюся на всіх вас, то бачу, що наша Церква – невід’ємна частина Світового конгресу українців. А Світовий конгрес українців – невід’ємна частина Української Греко-Католицької Церкви», – вважає Глава УГКЦ і додає: «Що це означає для всіх нас? Це означає, що ми, як Українська держава, як світове Українство, як українські Церкви, покликані робити одну й ту ж справу. Ми повинні разом розбудовувати Український світ, разом зміцнювати нашу державу, боронити її права, водночас будувати світове співтовариство і стати частиною нової глобальної культури, яка ось будується».

Іван ДМИТРІВ,

«Українське Слово»