«Книга Миру» для української діаспори в Канаді

У рамках робочого візиту Президента України до Канади дружина Глави держави пані Марина Порошенко відвідала інклюзивний освітній заклад – Українську католицьку школу ім. Святого Димитрія.

Із нагоди Міжнародного дня Миру, який в усьому світі відзначають 21 вересня, Марина Порошенко разом із учнями торонтівської школи вписали нові сторінки в загальнонаціональний український проект «Книга Миру».

Розповідаючи про ініціативу, дружина Президента звернулася до учнів з проханням цінувати мир, жити в єдності й поважати людську гідність: «Сьогодні український народ змушений захищати свою державність і незалежність від східного сусіда. Уже три довгих роки мільйони українців переживають удари війни по своїй родині та країні, відстоюючи свободу і справедливість. І ми як ніхто інший знаємо справжню ціну життя під мирним небом. Тому ця «Книга Миру» є своєрідним послом, який показує наскільки українці мирна нація, і що ми прагнемо жити в мирі», - зазначила Перша леді.

На сьогодні в школі навчається 260 учнів. Головною метою школи Св. Димитрія стало збереження національно-культурної ідентичності нового покоління українських канадців та вивчення і популяризація української мови в Канаді. У школі є декілька спортивних команд, діє струнний оркестр, створено клуб з шахів, мистецькі гуртки.

Марина Порошенко також відвідала дитячий садочок та Церкву Святого Великомученика Димитрія, які функціонують при Українській католицькій школі ім. Св. Димитрія.

На пам'ять про зустріч Марина Порошенко подарувала учням українську художню літературу.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»