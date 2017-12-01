Світ пам’ятає…

Минулими вихідними Україна і світ вшанували пам’ять страждальців, замучених голодом у 1932-1933 роках.

Цього року пам’ятні заходи до 85-х роковин геноциду, який поглинув мільйони українців, пройшли під гаслом «Голодомор — помста за свободу, помста за революцію». Насильницьке вилучення продовольства, блокада сіл та цілих районів, заборона виїзду за межі України, в якій лютував голод, репресії — все це мало знищити на пні прагнення нації до незалежності…

У містах, селищах і селах відбулися виставки, презентації, відкриті лекції, покази документальних та художніх фільмів, відео-, фото- та інших документів, записів свідчень очевидців тощо. У церквах майже всіх конфесій відслужили панахиди за померлими від голоду...

У столиці національні пам’ятні заходи розпочалися біля Меморіалу жертв Голодомору з участю керівництва держави, глав українських церков, представників дипломатичних установ та громадськості. О 16-й годині було оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання, під час якої українці запалювали свічки та виставляли на підвіконня осель лампадки. Але надзвичайно гірко, що дуже мало було цих вогників пам’яті. Навіть у селах, які найбільше постраждали від штучного голоду. Що ж це за нащадки, котрі не спроможні запалити свічку скорботи за своїми замученими дідами й прадідами? Де наші гідність, совість? Може, тому досі не живемо, а животіємо...

Також громадські заходи відбулися на Хрещатику та майдані Незалежності.

Знаковою для суспільства подією стала й репрезентація у столиці книжки всесвітньо відомого історика, лауреатки Пулітцерівської премії Енн Еплбаум — «Червоний голод: Війна Сталіна проти України». Під час виступу в Києво-Могилянській академії авторка наголосила: «Історія Голодомору — це трагедія, але історія України — не трагедія. Незважаючи на мільйони вбитих під час війни Сталіна проти України, ваша країна є на мапі світу».

Жалобні заходи в той же час відбулись у 32 країнах світу. Велелюдними вони були у США — у штаті Каліфорнія, Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні, де встановлено меморіал жертвам Голодомору українського народу. До речі, завдяки спільним з нашою діаспорою у США зусиллям низка американських штатів уже визнала Голодомор актом геноциду українського народу. Окремі американські державні діячі зробили свої заяви щодо цього злочину. Зокрема, днями в штаті Мічиган прийняли резолюцію, що визнає Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Відповідний документ був підтриманий Палатою представників штату. Раніше таке визнання і відповідне юридичне втілення були зроблені в семи штатах — Вашингтон, Вісконсін, Орегон, Іллінойс, Пенсильванія, Нью-Джерсі та Нью-Йорк.

У Вільнюсі також відбулися меморіальні заходи з участю місцевої української громади та литовських друзів України на пошановування пам’яті жертв страшного голоду в 1932-1933 роках. Спочатку пройшла урочиста церемонія покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку та до пам’ятника Жертв радянської окупації біля Музею жертв геноциду в центрі Вільнюса. Присутні схилили голови за загиблими у спільній молитві, запалили свічки пам’яті, поклали колоски та квіти до пам’ятника Жертв радянської окупації. До учасників заходу із промовою звернувся Посол України в Литві Володимир Яценківський, який, зокрема, наголосив на тому, що в історії України та Литви є багато спільних сторінок, зокрема й трагічних через геноцид двох народів, організований радянським тоталітарним режимом.

Олена КОЩЕНКО

На фото: під час проведенням в Посольстві України у Вашингтоні поминальної акції "Запалимо свічку пам'яті"